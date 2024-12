Toličova pomsta, Gašparíkov sen a slovo na T, ktoré sa nehovorí nahlas (tréneroviny)

BRATISLAVA. Už len jedno kolo, vydržte to prosím a môžeme sa zazimovať. Dobrá správa pre ligu je, že rozdiel medzi prvými dvomi mužstvami bude ak všetko dopadne podľa predpokladov 1 bod.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Teda ak to Karol s Jozefom v zime nerozpredajú ako jedličky v OBI. Potom sa nebude ani Michal Ščasný báť povedať to slovo, ktoré začína na t, končí na l a nie je to Dušan Tittel.

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 2:1 5732 divákov Zápas jesene skončil ako dobrá správa pre ligu. Síce o ňom človek nevedel, pokiaľ náhodou nebol v Žiline na vianočných trhoch a neskočil si na štadión kúpiť tresku v rožku, ale prišlo takmer 6 000 divákov, čo sa v Žiline deje pri koncertoch Paci Pac a mládežníckej Lige majstrov.

Slovan pricestoval so zámerom hrať ako proti Midtjyllandu, Marko Tolič s ambíciou potvrdiť fakt, že na mesiac vysadil lieky a že potítko na polovici predlaktia nemá len tak pre nič za nič. Čo vyšlo proti AC Miláno, to v Žiline zachraňoval VAR. Ale Marko, hlavu hore, ešte máš jedno kolo, celé je to len v hlave.

VIDEO: Žilina - Slovan Bratislava

Jediné 2 mužstvá, ktoré môžu bez toho, aby sa im aj v Trenčíne smiali, povedať, že to s bojom o titul myslia vážne, sú kolo pred koncom jesene od seba na 1 bod. Žilina aj vďaka Lige majstrov Slovan už dvakrát porazila a aj v tom druhom zápase vyzerala viac hladná po úspechu. Čo je vzhľadom na to, že priemerný vek jej mužstva je ako z náborového plagátu na miništrantov, logické. Žilina bola aktívnejšia, Slovan sa až veľmi spoliehal na individuálnu kvalitu v ofenzíve, ktorá v sobotu trochu primrzla. Tolič videl v 39. minúte červenú kartu, keď si s Kaprálikom zahrali naháňačku a Markovi sa na tretíkrát podarilo Aďa odzadu skopnúť. Niekto by v tom videl úmysel bez lopty, niekto len žltú kartu. Marko sa tak vyhol pondelkovej porade s trénerom. Do vedenia išla ŽIlina vďaka tomu, že Slovanisti sa v strede poľa s loptou zahrávali ako táto vláda s lekármi a vyťažil z toho Erick Bille.

Vyrovnal Blackman a potvrdil, že svet nie je čierno-biely. Po tom, ako v sebe David Strelec našiel motiváciu pobehnúť a vonkajším nártom to krásne spoluhráčovi vrátiť. 3 body pre hostí mohol ukopať Tigran, keď sa snažil prelobovať Belka. Ľubo si asi chcel odbehnúť na tie vianočné trhy. O všetkom rozhodla asi najkrajšia akcia zápasu. Slovan nechal stred poľa voľný, šošoni si jeho hráčov na tri prihrávky otvorili ako adventný kalendár a na konci sa tešil Kristián Bari. Zaslúžené tri body, svoj slovníček po zápase si obohatil Michal Ščasný, ktorý niekedy od dobroty nevie, čo povedať.

MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 0:2 1033 divákov Mikuláš chodil aj v Ružomberku. Okrem tradičnej víkendovej dopravnej zápchy priniesol miestnym deťom aj prehru s Trnavou. Tej sa domáce obyvateľstvo dožije tak raz za štyri roky a čierny Peter Struhár padol akurát na Radima Kučeru. Ten má ešte jeden zápas na to, aby si v jeho bingu nezapísal 4 x po sebe. Spartak si upevnil tretie miesto a tak jediné, čo môže Miša Gašparíka cez sviatky trápiť je fakt, že v Slovnaft Cupe pocestuje Trnava do Žiliny.

Spartak má formu a utrápený Ružomberok sa rozhodol poraziť znovu ofenzívnou zostavou. Mišo Ďuriš zostal na lavičke, v posledných zápasoch dostával lopty aj tak až od 80. minúty. Úvod patril hosťom, prvú veľkú šancu oprel o žrď Ofori a potom prišli 2 tradičné šance domácich. VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Trnava