Vlado Weiss zahral všetkým na City a Trnava odpálila atómovku (tréneroviny)

Každý by len oznamoval, ale hrať nemá kto.

Emotívne to zobral aj jeho otec, ktorý už tak trochu tradične povedal, že aj on možno v blízkej dobe niečo oznámi.

Bol to práve Pep Guardiola, kto svetu oznámil, že Vlado Weiss mladší čoskoro oznámi svoj koniec.

Prišlo a odišlo City a my presne vieme, koho kedy Pep objal.

Slovan doma len remizoval s Trenčínom a tak sme sa znovu dočkali momentu, kedy spolu odhaľujeme tajničku o tom, kto nemá a kto má na to, aby hral za Slovan.

Bol to celkovo taký čudný zápas. Slovan naň nastúpil prvýkrát po oznámení konca kariéry mladého Vlada. Ako by povedal svetovo uznávaný expert na pandémiu, pán rotoped Kotlár, Vlado mal dlhodobo problém s Eiffelovkami.

Kariéru však ukončil, lebo sám usúdil, že mužstvu nemá čo dať a psychicky vyhorel. Symbolicky po zápase proti mužstvu, ktoré ho do veľkého futbalu vychovalo. Snáď si to ešte rozmyslí a potiahne aspoň do konca sezóny.



VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčin