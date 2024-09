Peky je späť a Ružomberok znovu porazil Ružomberok (tréneroviny)

Mišo Gašparík po zápase priznal, že ofenzívny stroj Trnavy sa zasekol. Slovo stroj je silné slovo, možno by som použil niečo ako kladka alebo kolovrátok. Jedna kontra vyšla v zápase DACu a to Xiscovi na tlačovke, to keď kouč domácich skonštatoval, že DAC nevyhral, pretože Trnava bránila a faulovala.

Ono to tak býva, že niekto aj bráni. O zápase je ťažko hovoriť. Spartak sa až veľmi zameral na to, aby neprehral. Vzadu to bolo všetko okej, bez lopty jedna nádhera a Dunajskú ani nepustil do väčšieho tlaku, ale vpredu si červeno-čírni nedokázali prihrať trikrát po sebe a do 89. minúty trafiť bránu.

Heatmapa Miša Ďuriša s loptou na kopačke by vyzerala ako poštípanie včelou. Ak bude nabudúce DAC písať na SFZ nejaký list, navrhujem, aby sa v zápasoch tohto typu minúty nenadstavovali, ale uberali.



MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 2:4

3089 divákov

Slovan cestoval na Zemplín po vynovenej D1, ktorá spája Bratislavu s Košicami. Volá sa to vzdušný priestor a pri cene diaľničnej známky to od nového roka bude tá lacnejšia alternatíva cestovania. Zápas si belasí kvôli utorkovej Lige majstrov preložili na piatok a prvý polčas to pre nich vyzeralo, ako keby leteli Ryanairom a stáli v uličke.

Tigran síce otvoril skóre, ale to bol ofsajd, ktorý by fúkli aj členovia Únie nevidiacich Slovenska. Michalovce využili fakt, že hostia boli síce fyzicky na východe, duchom však už stáli proti Guardiolovcom. Igor Žofčák, ktorý mohol na zápas a z neho cestovať so Slovanom, krásne našiel Arevala a Slovan mal čo robiť, aby vyrovnal.

VIDEO: Zostrih zápasu Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava