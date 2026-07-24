Bez Slafkovského, ale s Ružičkom. Slovenskí hokejisti utužujú partiu v Tatrách

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(Autor: Instagram: HockeySlovakia)
Sportnet|24. júl 2026 o 10:40
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Slovenskí reprezentanti vymenili hokej za iné športové aktivity.

Hokejisti slovenskej seniorskej reprezentácie sa stretli na teambuildingu vo Vysokých Tatrách mimo hokejových klzísk a utužovali kolektív.

V rezorte v Starej Lesnej sa zišlo približne 25 hokejistov a prítomní boli aj generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Vladimír Országh.

Značnú časť prítomných hokejistov tvorili mladíci ako Dalibor Dvorský, Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Filip Mešár, Juraj Pekarčík, Jakub Demek či Adam Gajan.

FOTO: Teambuilding slovenskej hokejovej reprezentácie vo Vysokých Tatrách
Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.
Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.
Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.
Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.
18 fotografií
Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.Slovenskí hokejisti počas teambuildingu v Tatrách.

Dvorský, Regenda a Sýkora boli podľa fotografií jediní prítomní hráči z NHL. Juraj Slafkovský či Šimon Nemec chýbali.

Nechýbal však Adam Ružička, ktorý sa nedávno dozvedel verdikt, že ruskému klubu Spartak Moskva dlhuje 335-tisíc eur.

Hokejisti si zahrali golf, footgolf, laser game, pretekali na motokárach a absolvovali aj spoločnú grilovačku.

Šatan s Országhom chcú týmto spôsobom utužiť kolektív pred najbližšou sezónou aj pred budúcoročnými MS v hokeji v Nemecku.

Reprezentácie

    Bez Slafkovského, ale s Ružičkom. Slovenskí hokejisti utužujú partiu v Tatrách
    Bez Slafkovského, ale s Ružičkom. Slovenskí hokejisti utužujú partiu v Tatrách
    Bez Slafkovského, ale s Ružičkom. Slovenskí hokejisti utužujú partiu v Tatrách
    dnes 10:40
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