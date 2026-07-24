Bez Slafkovského, ale s Ružičkom. Slovenskí hokejisti utužujú partiu v Tatrách

Hokejisti slovenskej seniorskej reprezentácie sa stretli na teambuildingu vo Vysokých Tatrách mimo hokejových klzísk a utužovali kolektív.
V rezorte v Starej Lesnej sa zišlo približne 25 hokejistov a prítomní boli aj generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Vladimír Országh.
Značnú časť prítomných hokejistov tvorili mladíci ako Dalibor Dvorský, Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Filip Mešár, Juraj Pekarčík, Jakub Demek či Adam Gajan.
Dvorský, Regenda a Sýkora boli podľa fotografií jediní prítomní hráči z NHL. Juraj Slafkovský či Šimon Nemec chýbali.
Nechýbal však Adam Ružička, ktorý sa nedávno dozvedel verdikt, že ruskému klubu Spartak Moskva dlhuje 335-tisíc eur.
Hokejisti si zahrali golf, footgolf, laser game, pretekali na motokárach a absolvovali aj spoločnú grilovačku.
Šatan s Országhom chcú týmto spôsobom utužiť kolektív pred najbližšou sezónou aj pred budúcoročnými MS v hokeji v Nemecku.