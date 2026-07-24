Je dominancia Pogačara na Tour nudná? Írsky novinár ho prirovnal k Federerovi

Elitný slovinský cyklista Tadej Pogačar je veľmi blízko k piatemu celkovému triumfu na prestížnej Tour de France. Má pritom len 27 rokov, čo vyvoláva diskusiu o tom, či jeho dominancia cyklistiku nerobí nudnou.
Niekdajší trojnásobný majster sveta a rekordér so siedmimi zelenými dresmi na Tour Peter Sagan už skôr naznačil, že Pogačarova dominancia môže niektorých nudiť.
Podobné obvinenia zazneli aj počas éry španielskeho cyklistu Miguela Induraina, ktorý vyhral Tour päťkrát za sebou v rokoch 1991 až 1995, tiež počas "krašovanie" Brita Chrisa Frooma, ktorý triumfoval štyrikrát za päť rokov medzi rokmi 2013 a 2017.
Obaja spomenutí jazdci boli vo veku 27 a 28 rokov pri svojich prvých úspechoch na Tour, čo znamená, že Pogačar by mal podľa odborníkov práve teraz dosahovať svoj vrchol a jeho ďalšie víťazstvá sú pravdepodobné.
"Vyhrať je príjemné. Nikdy nepopieram, že je to krásny pocit byť prvý v cieli," vyhlásil v stredu Pogačar.
Jeho hlavný súper Remco Evenepoel vyvracia tvrdenia o nude. "Je úžasné sledovať jeho výkony. Snažím sa od neho učiť a dosiahnuť podobnú úroveň," povedal 26-ročný Belgičan, ktorý bol po štvrtkovej 18. etape na druhom mieste celkového poradia.
"Je to pre nás veľká výzva a česť súťažiť proti takému šampiónovi," dodal Evenepoel, ktorý prispel k vzrušeniu na tohtoročnej Tour, keď v dvoch etapách zdolal Pogačara, no zároveň bol tiež často v jeho tieni.
Írsky novinár David Walsh, ktorý sleduje cyklistiku od 80. rokov minulého storočia, tvrdí, že Pogačar je generačný talent, ktorý sa len tak ľahko neobjaví.
"Boli tu jazdci, ktorí boli dominantní, ale Pogačar robí túto dominanciu vzrušujúcou," zdôraznil Walsh a prirovnal ho k tenistom ako Pete Sampras a Roger Federer, ktorí však neovládali všetky druhy povrchov tak, ako Pogačar rôzne typy pretekov.
Britský magazín Cycling Weekly poukázal na to, že nudné sú najmä stratégie jeho silného tímu UAE Emirates-XRG, nie samotné dlhé nájazdy a špičková rýchlosť Pogačara v kopcoch.
Francúzsky novinár Alexandre Roos z periodika L'Équipe povedal, že istá miera nudy je v profesionálnej cyklistike prirodzená, no pripomenul, že zdanlivo nudné etapy môžu časom získať legendárnu hodnotu, ako napríklad Merckxova etapa v Mourenxe z roku 1969.
Pogačarova výnimočná kariéra na Tour de France pokračuje a napriek kritike určite ostáva jednou z najfascinujúcejších postáv súčasného cyklistického sveta.