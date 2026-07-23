Letné zaujímavosti v NHL: Najnenávidenejší tím, prekvapenie z Tampy aj šikovnosť Montrealu

V hokejovom svete je uhorková sezóna. Hráči majú letné prípravy v posilňovniach, chodia hrávať golf a niektorí chytajú ryby, iní bronz na dovolenkách.
V NHL sa však v posledných týždňoch diali veci. Generálni manažéri podpisovali nových hráčov, kompletizovali výmeny a neraz nahnevali svojich kolegov svojimi ťahmi.
V sérii dvoch článkov sa pozrieme na to najzaujímavejšie, čo sa v každom klube z nášho pohľadu stalo.
Od výmen veľkých mien, cez lukratívne podpisy až po ťahy, ktoré sa nakoniec neudiali.
Začneme Východnou konferenciou - najprv Atlantickou, potom Metropolitnou divíziou.
Boston: Nový hráč k Pastrňákovi?
Najzaujímavejším ťahom Bostonu bol príchod 24-ročného Nemca JJ Peterku. Za hráča, ktorý v Utahu nazbieral 47 bodov a rok predtým v Buffale 68, obetovali dve voľby v prvom kole draftu. V drese Bruins by mohol dostať priestor aj v prvom útoku po boku Čechov Zachu a Pastrňáka.
Buffalo: Domino po výmene Byrama
Buffalo poslalo do Chicaga jedného zo svojich najlepších obrancov – Bowena Byrama, ale spustilo tým vlnu viacerých zaujímavých ťahov.
Získali za neho štvrtú voľbu v drafte, ktorú využili na Daxona Rudolpha, z Anaheimu priviedli mladého beka Olena Zellwegera, s ktorým aj podpísali trojročnú zmluvu. Zároveň im to otvorilo priestor na veľký kontrakt pre útočníka Zacha Bensona.
Detroit: Koniec Yzermana
Najväčšia story v Detroite mala byť výmena kapitána Larkina, ktorý o ňu sám požiadal. Tá sa však neudiala. Namiesto toho v klube skončil generálny manažér Steve Yzerman.
Legenda Red Wings a trojnásobný víťaz Stanley Cupu mužstvo za sedem rokov nedoviedol ani raz do play-off a pokračovať bude už len ako poradca. Otázkou je, či a ako Yzermanov odchod zmení situáciu Larkina.
Florida: Zjednotenie bratov
Florida pokračuje v budovaní najnenávidenejšieho mužstva pre mnohých fanúšikov aj protihráčov. Z Ottawy získala Bradyho Tkachuka, ktorý sa stretne s bratom Matthewom. Kapitán Ottawy prišiel za štyri draftové voľby, pričom tri boli prvokolové.
Mužstvo Panthers tak má ďalšieho nepríjemného hráča a provokatéra k Marchandovi či Bennettovi. A to v lete priviedlo aj Čecha Radka Gudasa.
Montreal: Ďalší výhodný podpis
Montreal pokračuje v budovaní mladého a perspektívneho mužstva. Šikovného ruského krídelníka Ivana Demidova podpísali na osem rokov za 9,15 milióna dolárov ročne, čo sa časom môže ukázať ako veľmi výhodná zmluva.
Klub si poistil aj brankára Jakuba Dobeša a celé jadro tímu je tak pod zmluvou minimálne na najbližšie štyri roky. Navyše, všetci majú výhodné zmluvy, ktoré vedeniu klubu dávajú možnosť káder doplniť ďalšími šikovnými hráčmi.
Ottawa: Odchod kapitána
Nabitá Atlantická divízia prináša aj výzvy pre tímy, ktoré sa snažia presadiť, ale nie je to jednoduché. Ottawa vymenila svojho kapitána Bradyho Tkachuka na Floridu a vydala sa mladšou cestou.
Za jednu z draftových volieb priviedli 23-ročného Williama Eklunda zo San Jose, ktorý by si herne mohol rozumieť s Timom Stützlem. Senators dvakrát za sebou postúpili do play-off. Bude zaujímavé sledovať, či táto zmena mužstvu pomôže alebo uškodí.
Tampa Bay: Prekvapenie s Královičom
Zo slovenského pohľadu je v Tampe Bay najzaujímavejšia situácia obrancu Tomáša Královiča. Na prekvapenie mnohých si mladého obrancu, ktorý nastupoval za Slovan Bratislava, vytiahli v treťom kole draftu z 90. miesta.
Hneď po tréningovom kempe ešte na ľade s klubom ako jediný podpísal nováčikovský kontrakt. Stalo sa tak len päť dní po drafte. Královičovi, ktorý trikrát za sebou neprešiel draftom, sa tak otvárajú dvere k zámorskej kariére.
Toronto: Draftová jednotka
Toronto patrilo na letnom trhu k najaktívnejším tímom, ale najzaujímavejšia vec sa stala ešte pred jeho otvorením. Po desiatich rokoch sa Leafs nedostali do play-off a po desiatich rokoch opäť získali prvú voľbu v drafte.
V roku 2016 ju využili na Austona Matthewsa, ktorý vstúpil do NHL ako hrom - v prvom zápase dal štyri góly. Teraz si vybrali Gavina McKennu, ktorý by mal takisto začať rovno v prvom tíme. V mužstve, ktoré má stále viacero hviezdnych hráčov, bude cieľom vrátiť sa do play-off a zvládať vyraďovacie boje lepšie ako doteraz.
Carolina: Nič
Víťazi Stanley Cupu nespravili nič významné a nepodpísali žiaden kontrakt, ktorý by mal ročnú hodnotu viac ako milión dolárov. Niekedy je to však lepšie. Klub nespravil žiadnu významnú chybu, zachoval si svoje jadro a naďalej by mal patriť medzi favoritov. Menej je niekedy viac a platí to aj pri Caroline.
Mrzieť ich môže akurát to, že aj napriek tomu, že získali práva na obrancu Johna Carlsona, zmluvu s ním nepodpísali a dohodla sa s ním Tampa.
Columbus: Ostane alebo odíde?
V Columbuse všetky akvizície prehlušila situácia okolo Zacha Werenskiho, víťaza Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny. Ten údajne vedeniu oznámil, že po vypršaní svojej zmluvy o dva roky už ďalšiu v Columbuse nepodpíše.
Klub ho chcel vymeniť, ale samotný hráč trejd do Dallasu odmietol. Nakoniec vydali aj s manažérom stanovisko, v ktorom Werenski s rodinou svoje rozhodnutie prehodnotil a nateraz chce ostať členom mužstva z Ohia. „Chcem vyhrávať a chcem to robiť v Columbuse,“ napísal obranca.
New Jersey: Už bez slovenských fanúšikov
Ešte nedávno hrali za New Jersey dvaja Slováci – Šimon Nemec a Tomáš Tatar a prirodzene ich tak sledovalo mnoho Slovákov. Od budúcej sezóny za nich nebude nastupovať žiaden slovenský hokejista. Platí to potom, čo Nemca vymenili do Calgary.
Klub sa rozhodol vydať iným smerom a Nemec dostane novú šancu na západe Kanady. Devils to zase otvorí priestor zveriť plnú zodpovednosť ofenzívnym lídrom obrany – Lukeovi Hughesovi a Dougiemu Hamiltonovi.
NY Islanders: Zanedbateľný, ale šikovný kontrakt
Pri „ostrovanoch“ sme zvolili možno menšiu, ale stále zaujímavú vec. Klub podpísal zmluvu s 25-ročným fínskym útočníkom Matiasom Maccellim. Získal ho za 2,25 milióna na jeden rok, čo je veľmi dobrá hodnota.
Fín má za sebou už takmer tristo zápasov v NHL a aj keď posledné dve sezóny v Utahu a Toronte nemal najlepšie, v Islanders budú dúfať, že z neho vytiahnu hráča, ktorý ešte v drese Arizony zaknihoval 57 bodov.
NY Rangers: Náhrada za Panarina?
Rangers počas sezóny vymenili svoju hviezdu Artemija Panarina do Los Angeles. Po sezóne priviedli jeho krajana Pavla Dorofejeva z Vegas za tri draftové voľby a podpísali s ním lukratívny kontrakt. Rus bude najbližších sedem rokov zarábať po 11 miliónov a stane sa druhým najdrahším hráčom mužstva (po brankárovi Šesťorkinovi) a v rámci celej NHL sa zaradí medzi top 20 hráčov s najvyšším platom.
Na hráča, ktorý v profilige odohral zatiaľ len dve celé sezóny a 231 zápasov, je to vysoká cena. Zarobí si dobre. V klube si od neho sľubujú góly – v predošlých dvoch sezónach ich dal vždy aspoň 35.
Philadelphia: Okradli Anaheim
Flyers najviac zaujali ťahom, ktorý nakoniec v ich kádri neurobil žiadnu zmenu. S Leom Carlssonom sa dohodli na masívnom offer-sheete. Carlsson vďaka nemu zarobí 90 milión za najbližších päť rokov a stane sa najdrahšie plateným hráčom v NHL.
Anaheim ponuku dorovnal a mladého Švéda si udržal, ale všetko to začalo odvážnym ťahom vedenia Philadelphie. Aj keď hráča nezískali, Anaheim istým spôsobom okradli a spôsobili, že za mladíka museli zaplatiť oveľa viac, ako by si priali.
Pittsburgh: Nová šanca pre Okuliara
Pittsburgh výmenou získal práva na Olivera Okuliara z Floridy a následne s ním podpísal kontrakt. Slovenský útočník mal za sebou vydarený ročník vo Švédsku, kde so Skellefteou získal ligový titul a v play-off vyhral individuálne bodovanie.
Po roku v Európe sa vracia do zámoria, kde by mal začať na farme v mužstve Wilkes-Barre/Scranton Penguins.
Washington: Jeden z najhlbších útokov
Washington po nepostupe do play-off ukazuje, že sa do prestavby kádra ešte nechystá. Do útoku priniesol viaceré posily a vytvoril jednu z najkomplexnejších ofenzív v lige. K výberu sa pridal šikovný krídelník Jordan Kyrou zo St. Louis, silový útočník Alex Tuch z Buffala, skúsený a spoľahlivý center Boone Jenner z Columbusu a zmluvu o ďalší rok predĺžil aj kapitán Alex Ovečkin.
V klube navyše rastú ďalší šikovní hráči. Capitals dávajú jasne najavo, že nechcú, aby to bola tretia sezóna bez play-off za posledných desať rokov.