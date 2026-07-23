Pogačar hovorí o robotoch, Evenepoel si dá Nutellu. Ako vyzerá prísna strava na Tour?

Olympijský víťaz Remco Evenepoel si aj v prísne nastavenom stravovacom režime profesionálneho cyklistu občas dopraje niečo sladké.
„V náročných dňoch si dám trochu Nutelly, pretože dodáva silu do nôh,“ povedal pre televíziu TNT jazdec tímu Red Bull-Bora-hansgrohe.
Radu dostal od jedného z kolegov, inak sa priebežne druhý muž celkového poradia prebiehajúcej Tour de France dôsledne drží svojho výživového plánu.
Počítanie kalórií a presne odvážené porcie sú súčasťou profesionálnej cyklistiky. Počas náročných horských etáp môžu jazdci spáliť až 8000 kilokalórií.
Podľa slovinského suveréna celkového poradia Tadeja Pogačara musí cyklista na Tour jesť „ako robot“. Šéf tímu Red Bull Ralph Denk v minulosti označil pokrok v oblasti výživy za „absolútny prelom“.
Red Bull nedávno prostredníctvom Instagramu ukázal jedálny lístok svojich jazdcov pred horskou etapou - chlebový nákyp s jablkami a hrozienkami, gnocchi s paradajkovou omáčkou a kuracími prsiami, šalát s červenou repou, vlašskými orechmi a pomarančmi i menší dezert.
„Jedlo s veľkým množstvom sacharidov, nízkym obsahom tuku, jednoduché a ľahko stráviteľné,“ vysvetlila tímová kuchárka. Každú porciu odvážia a prispôsobia vypočítaným potrebám konkrétneho jazdca.
Kľúčovú úlohu zohrávajú sacharidy. Cyklisti ich dokážu počas pretekov prijať až 120 gramov za hodinu, na také množstvo si však musia postupne zvyknúť. Energiu dopĺňajú prostredníctvom gélov a tyčiniek, po etape zvyčajne nasledujú regeneračné nápoje.
„Z dvoch fliaš za hodinu obsahuje jedna elektrolyty a 40 gramov sacharidov počas náročnejších etáp, respektíve 30 gramov pri ľahších. V druhej je voda,“ uviedol pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung Adam Plucinski, odborník na výživu vo švajčiarskom tíme Pinarello.
Plucinski pred každou etapou pripraví individuálnu stratégiu a výživový plán dostane každý cyklista nalepený na riadidlá.
„Nové bicykle s lepšou aerodynamikou, modernejšie oblečenie či pneumatiky takisto prispievajú k tomu, že sú dnes profesionálni cyklisti rýchlejší. Výživa je však jedným z kľúčov k tomuto vývoju,“ zdôraznil podľa DPA.