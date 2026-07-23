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    Pogačar hovorí o robotoch, Evenepoel si dá Nutellu. Ako vyzerá prísna strava na Tour?

    Remco Evenepoel (vľavo) zdolal Tadeja Pogačara v závere 15. etapy Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel (vľavo) zdolal Tadeja Pogačara v závere 15. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. júl 2026 o 10:16
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    V horských etapách jazdci môžu spáliť až 8-tisíc kilokalórii.

    Olympijský víťaz Remco Evenepoel si aj v prísne nastavenom stravovacom režime profesionálneho cyklistu občas dopraje niečo sladké.

    „V náročných dňoch si dám trochu Nutelly, pretože dodáva silu do nôh,“ povedal pre televíziu TNT jazdec tímu Red Bull-Bora-hansgrohe.

    Radu dostal od jedného z kolegov, inak sa priebežne druhý muž celkového poradia prebiehajúcej Tour de France dôsledne drží svojho výživového plánu.

    Počítanie kalórií a presne odvážené porcie sú súčasťou profesionálnej cyklistiky. Počas náročných horských etáp môžu jazdci spáliť až 8000 kilokalórií.

    Podľa slovinského suveréna celkového poradia Tadeja Pogačara musí cyklista na Tour jesť „ako robot“. Šéf tímu Red Bull Ralph Denk v minulosti označil pokrok v oblasti výživy za „absolútny prelom“.

    Red Bull nedávno prostredníctvom Instagramu ukázal jedálny lístok svojich jazdcov pred horskou etapou - chlebový nákyp s jablkami a hrozienkami, gnocchi s paradajkovou omáčkou a kuracími prsiami, šalát s červenou repou, vlašskými orechmi a pomarančmi i menší dezert.

    „Jedlo s veľkým množstvom sacharidov, nízkym obsahom tuku, jednoduché a ľahko stráviteľné,“ vysvetlila tímová kuchárka. Každú porciu odvážia a prispôsobia vypočítaným potrebám konkrétneho jazdca.

    Kľúčovú úlohu zohrávajú sacharidy. Cyklisti ich dokážu počas pretekov prijať až 120 gramov za hodinu, na také množstvo si však musia postupne zvyknúť. Energiu dopĺňajú prostredníctvom gélov a tyčiniek, po etape zvyčajne nasledujú regeneračné nápoje.

    „Z dvoch fliaš za hodinu obsahuje jedna elektrolyty a 40 gramov sacharidov počas náročnejších etáp, respektíve 30 gramov pri ľahších. V druhej je voda,“ uviedol pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung Adam Plucinski, odborník na výživu vo švajčiarskom tíme Pinarello.

    Plucinski pred každou etapou pripraví individuálnu stratégiu a výživový plán dostane každý cyklista nalepený na riadidlá.

    „Nové bicykle s lepšou aerodynamikou, modernejšie oblečenie či pneumatiky takisto prispievajú k tomu, že sú dnes profesionálni cyklisti rýchlejší. Výživa je však jedným z kľúčov k tomuto vývoju,“ zdôraznil podľa DPA.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    Live
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel (vľavo) zdolal Tadeja Pogačara v závere 15. etapy Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel (vľavo) zdolal Tadeja Pogačara v závere 15. etapy Tour de France 2026.
    Pogačar hovorí o robotoch, Evenepoel si dá Nutellu. Ako vyzerá prísna strava na Tour?
    dnes 10:16
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel (vľavo) zdolal Tadeja Pogačara v závere 15. etapy Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel (vľavo) zdolal Tadeja Pogačara v závere 15. etapy Tour de France 2026.
    Pogačar hovorí o robotoch, Evenepoel si dá Nutellu. Ako vyzerá prísna strava na Tour?
    dnes 10:16
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    Domov»Tour de France 2026»Pogačar hovorí o robotoch, Evenepoel si dá Nutellu. Ako vyzerá prísna strava na Tour?