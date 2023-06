3. Etapa na Tour de France 2023 - podrobný profil, trasa a prémie

Cyklisti sa zo Španielska presunú do Francúzska. Väčšia etapy vedie blízko pobrežia Atlantiku, no do cieľa v Bayonne príde pelotón smerom z vnútrozemia.

Mala by to byť etapa pre šprintérov a v porovnaní s predchádzjaúcimi etapami by mala mať pokojnejší priebeh. Na trase síce sú stúpania, no sú miernejšie a posledné je 20 kilometrov pred cieľom.

Bolo by prekvapením, ak by sa neskončila hromadným dojazdom.