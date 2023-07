Ak by mi víťazstvo vzali, asi sa zbláznim, vravel Philipsen. Skoro sme spadli, reagoval van Aert

Dotkol sa fanúšika a vrazil do Philipsena

Na potvrdenie svojho víťazstva si však musel dlhšie počkať. Komisári riešili, či van Aerta do bariér nevytlačil. Líder tímu Alpecin však šiel v priamej línii, vybočil minimálne.

Lenže záver etapy sa vlnil v tvare písmena S. Namiesto rovinky tak mali šprintéri pred cieľom dve protichodné zákruty a van Aert sa v šprinte ocitol po boku Philipsena práve v momente, kde sa ľavotočivá zákruta začala lámať.

Komisári uznali, že Philipsen súpera neohrozil.

„Boli tam pochybnosti. Bolo to napínavé ešte aj v cieli,“ uznal v prvom rozhovore. „Ak by mi to víťazstvo zobrali, asi by som sa zbláznil."

VIDEO: Záverečné kilometre 3. etapy Tour de France