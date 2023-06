2. Etapa na Tour de France 2023 - podrobný profil, trasa a prémie

Medzi najslávnejšie preteky z Baskicka patrí klasika San Sebastian. Druhá etapa je akousi jej imitáciou do istej miery. 25 km pred cieľom čaká cyklistov stúpanie Jaizkibel, ktoré je známe práve z tejto klasiky. Na Tour ho však prejdú cyklisti z opačnej strany.

Už v tejto etape sa bude odohrávať veľký boj o bodkovaný dres. Za prvé dva dni čaká cyklistov deväť kategorizovaných stúpaní.

Cieľ je na rovine, no aj v tejto etape by mali kopce väčšinu šprintérov obrať o sily. Záver môže byť hektický.

Je to najdlhšia etapa tohto ročníka. V porovnaní s predchádzajúcimi Tour je však rozhodne výrazne kratšia a potvrdzuje trend kratších etáp.