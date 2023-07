Sagan mal dobrú pozíciu, no prišiel o ňu. Silu tímu zužitkoval Philipsen

Aj v roku 2023 patril Sagan do širšieho okruhu favoritov, keďže išlo o prvý šprintérsky dojazd 110. ročníka najslávnejších cyklistických pretekov.

"To je jedno či je to Svorada alebo Sagan, tí to zvládnu aj sami," žartoval v priamom prenose Českej televízie bývalý cyklista Petr Benčík.

Podľa očakávania sa etapa rozhodla v záverečnom špurte.

Mathieu van der Poel nádherne pripravil pozíciu pre Jaspera Philipsena, ktorý vyhral pred Bauhausom a Ewanom. Sagan mal dlho veľmi dobrú pozíciu, ale napokon sa do záverečného špurtu ani poriadne nedostal.

Napokon ho klasifikovali až na 19. mieste.

Bodkovaný dres si upevnil Američan Neilson Powless, ktorý vyhral všetky štyri vrchárske prémie. Červené číslo pre najbojovanejšieho jazdca etapy sa vyslúžil domáci 26-ročný pretekár Laurent Pichon.

V žltom drese pre lídra celkovej klasifikácie sa udržal bez problémov Adam Yates. Pred Tadejom Pogačar a dvojčaťom Simonom má náskok šiestich sekúnd.

Celkové poradie - jednotlivé dresy:

ŽLTÝ ZELENÝ BODKOVANÝ BIELY TÍMOVÁ KLASIFIKÁCIA