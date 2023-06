16. etapa na Tour de France 2023 - podrobný profil, trasa a prémie

Jediná časovka na Tour a tiež jedna z tých kratších. Na trase čaká cyklistov aj stúpanie Domancy nad Salanches, no časovka má ďaleko od označenia za horskú. Je to skôr zvlnený terén, na ktorom špecialisti na túto disciplínu nebudú až v takej výhode. Naopak bude to skôr boj jazdcov v celkovom poradí.