14. etapa na Tour de France 2023 - podrobný profil, trasa a prémie

Joux Plane neprevyšuje slávne priesmyky ako Galibier či Tourmalet dĺžkou ani nadmorskou výškou. Je to však aj medzi profesionálmi jedno z najobávanejších stúpaní.

Richie Porte v roku 2021 povedal, že je to nočná mora a jedno z najťažších stúpaní v cyklistike. Do cieľa v Morzine vedie rýchly a náročný zjazd. V boji o žltý dres to bude jeden z rozhodujúcich dní.