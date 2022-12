Zbiera body ako za najlepších čias, ale lukratívna zmluva pre Slováka nie je v pláne

BRATISLAVA. Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar začal sezónu NHL 2022/2023 v tretej formácii tímu New Jersey Devils, no postupne sa prepracoval do elitného útoku s kapitánom Nicom Hischierom.

V prvých 23 zápasoch nazbieral 15 bodov a podľa experta Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks je na najlepšej ceste zabezpečiť si pokračovanie v mužstve "diablov".



"Jeho štatistiky nepatria k najlepším v súťaži. Keď však vezmeme do úvahy, že v prvých piatich zápasoch nebodoval, ukazuje to, ako dobre sa mu teraz darí," napísal Villano.