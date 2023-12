VIDEO: Prvý a hneď aj víťazný. Šimon Nemec premiérovo skóroval v NHL

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec skóroval za New Jersey a strelil svoj premiérový gól v zámorskej NHL.

"Pomaly som neoslavoval. Bol som veľmi šťastný, aj keď som tak nevyzeral. Prvý gól si budem pamätať navždy. Som rád, že hrám toľko minút.

Neočakával som to. Je dobré, že tréneri my veria. Cítim sa dobre v tejto role a snažím sa robiť to najlepšie, čo viem," vyjadril sa Slovák po debute.

VIDEO: Vyjadrenie Šimona Nemca po prvom strelenom góle