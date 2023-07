V tíme Blues nešetria chválou. Dvorský s Pekarčíkom sa ukázali v dobrom svetle

Ocenili viaceré Dvorského vlastnosti

Na 18-ročnom Zvolenčanovi vyzdvihol najmä schopnosť obísť súperových obrancov. "Viackrát urobil to, že naznačil pohyb do jednej strany a vzápätí rýchlo prešiel okolo obrancu.

Sledovali sme aj jeho dobrú strelu a zakončenie bekhendom z otočky. Je veľmi bystrý a dobrý v kontrolovaní puku," povedal Tim Taylor o mladom centrovi, citoval ho klubový web.

Dalibor Dvorský len nedávno podpísal zmluvu s klubom najvyššej švédskej súťaže IK Oskarshamn, v ostatných dvoch sezónach hrával za druholigový AIK Štokholm.

V druhej švédskej lige HockeyAllsvenskan odohral dokopy 62 zápasov so ziskom 17 bodov za osem gólov a deväť asistencií. Hrával aj v tímoch AIK do 18 a do 20 rokov.