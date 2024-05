VIDEO: Poľský pas si prevzal dva dni pred MS. Brankár Fučík možno predviedol zákrok turnaja

Potom sa presunul do Poľska, kde si našiel aj manželku. Vtedy by mu ani vo sne nenapadlo, že raz bude túto krajinu reprezentovať - na majstrovstvách sveta elitnej kategórie.

Keď už sa zdalo, že Stephane da Costa pohodlne skóruje do poloprázdnej bránky, Fučík sa vrhol na druhú stranu, vystrelil lapačku a ukryl v nej puk.

"Neviem či to bol zákrok šampionátu alebo zmarená šanca šampionátu, to už nechám na vás. V každom prípade mi ten zákrok pomohol dostať sa do pohody a myslím, že to bol aj pre mužstvo pozitívny impulz. Škoda, že môj debut napokon nemal víťaznú príchuť, veľmi som si chcel s chlapcami zaspievať poľskú hymnu, ale nevadí, ideme ďalej," vravel v brankár v mixzóne.

Poliaci napokon prehrali s Francúzmi 2:4 a v stredu o 20.20 nastúpia v Ostrave proti Slovákom.