Pardavý už zažil senzačné obraty. Trenčín v minulosti dokázal nemožné

V oboch prípadoch bol kapitánom Dukly Ján Pardavý. Teraz už v pozícii trénera by rád dotiahol štvrťfinále s Michalovcami do siedmeho zápasu.

Trenčínu sa to podarilo v sezóne 2007/2008 proti Martinu a o tri roky neskôr so Slovanom Bratislava.

MICHALOVCE. Ako prvý tím v histórii v elitných svetových ligách dokázali dvakrát otočiť sériu play off z 0:3 na 4:3 na zápasy.

„Raz sa darí viac jednému tímu, raz druhému. My teraz musíme domáci duel zvládnuť. Sériu chceme dotiahnuť do siedmeho zápasu,“ povedal v hodnotení zápasu pre RTVS.

Štyri minúty pred koncom pridal gólovú poistku pre Trenčanov obranca Erik Rajnoha. Oblúkom si nakorčuľoval pred brankára Tomeka a bekhendom namieril puk presne pod hornú žrď.

„Ja ako bývalý obranca by som takýto bekhend nedal. Rajnoha to zavesil parádne do vinkla. Klobúk dole,“ vravel hokejový expert Boris Valábik.

Tréner michalovskej Dukly Tomek Valtonen verí, že jeho tím nadviaže na tretí a štvrtý zápas série. Jeho zverenci dokázali obe stretnutia na trenčianskom ľade tesne vyhrať - 2:1, respektíve 5:4.

„Stretli sa dva mimoriadne vyrovnané tímy. Ak dokážeme využívať naše príležitosti môžeme uspieť,“ vyhlásil Valtonen.