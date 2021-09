Návrh na priamy postup neprešiel. O účastníkovi extraligy rozhodne baráž

BRATISLAVA. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) vo štvrtok rozhodol, že v nadchádzajúcej sezóne sa bude o postupe, respektíve zostupe v ligových súťažiach dospelých rozhodovať v baráži.

"Pôvodne sa uvažovalo nad návrhom, že by sa zo Slovenskej hokejovej ligy (SHL) do extraligy a z 2. ligy do SHL postupovalo priamo, respektíve, že by posledný tím tabuľky priamo zostúpil do nižšej súťaže.

Po sérii rokovaní a na základe argumentov zainteresovaných líg Výkonný výbor definitívne potvrdil baráž na štyri víťazné zápasy," informuje portál hockeyslovakia.sk.