Extraligová dráma vrcholí. Budú šieste Košice, Trenčín, či Detva?

Hokejisti Zvolena majú vo svojej vitríne dva majstrovské poháre. Najvyššiu slovenskú súťaž vyhrali v sezónach 2000/2001 a 2012/2013. V oboch prípadoch sa Zvolenčania do play off prebojovali z prvej pozície. Aktuálne majú po víťazstve 6:4 v Poprade dve kolá pred koncom základnej časti Tipos extraligy zverenci trénera Oremusa na čele 4-bodový náskok pred Michalovcami.

V piatok navyše hostia predposledný Miškovec a v prípade víťazstva by si už definitívne poistili najvýhodnejšie postavenie vo vyraďovacích bojoch.

„Nie je to o pozícii v tabuľke. Aj keď sme v nej boli nižšie, odvádzali sme rovnakú prácu,“ vravel začiatkom februára v rozhovore pre Sportnet tréner Zvolena Peter Oremus. Zvolen to už nepustí, vraví Skokan Ašpirantom na víťazstvo v základnej časti boli donedávna aj Popradčania. Po prehrách 2:5 v Košiciach a spomínanej domácej porážke od Zvolena klesli na tretiu priečku. V oboch dueloch sa navyše neukázala v najlepšej forme ich brankárska jednotka Tomáš Vošvrda, ktorého dvakrát vystriedal Roman Rychlík. „Niekedy človek cíti, že skôr ako by urobil vec, ktorú by mohol ľutovať, je lepšie prenechať miesto svojmu kolegovi,“ povedal po prehre v Košiciach Vošvrda.

Brankárovi Popradu Tomášovi Vošvrdovi posledné zápasy nevyšli. (Autor: TASR - Ján Krošlák)

Popradčanov, ktorí majú najlepší útok v lige, čaká v piatok súboj na ľade Liptovského Mikuláša. Liptáci sa boria v obrovskej kríze a v tabuľke sú hlboko na poslednom mieste. Ani očakávané víťazstvo na Liptove a prípadný zisk troch bodov v poslednom kole proti Trenčínu už pre Podtatrancov nemusí znamenať posun z tretieho miesta. Podľa popradského útočníka Dávida Skokana je navyše už o víťazovi základnej časti rozhodnuté. „Myslím si, že Zvolen to už nepustí. Majú dobrý káder a výborného brankára. Je to škoda, pretože Poprad nebol nikdy v histórii prvý a verili sme, že to toho roku môžeme dokázať,“ povedal Skokan. Trénerské rošády na špici tabuľky Vynikajúcu formu chytili v záverečnej časti sezóny hokejisti Michaloviec, ktorí zaznamenali 13-zápasovú víťaznú sériu. Následne síce prehrali s Košicami a Zvolenom, no po výhre 5:0 nad Liptovským Mikulášom sa zaradili na druhú priečku. „Chceme si vybojovať čo najlepšiu pozíciu pred play off. Všetci robia maximum pre to, aby bol tento rok pre nás úspešný,“ vyhlásil kapitán Michaloviec Vladimír Mihálik.

V tíme došlo v novembri minulého roka k zmene na trénerskom poste. Miroslava Chudého vystriedal Fín Tomasz Juhani Valtonen. Aj vďaka nemu sa Michalovčania pohybujú na špici tabuľky. K zmene na trénerskom poste došlo aj v Slovane Bratislava. Vedenie klubu po rozviazaní zmluvy s Romanom Stantienom vymenovalo novú trénerskú dvojicu. Róbert Döme a Marián Bažány dokázali zo svojich zverencov dostať maximum a udržať sa v boji o najvyššie miesta. „Bolo to rozhodnutie vedenia klubu. My hráči sme to mohli len akceptovať. Aj po zmene trénerov sa sústredíme na každý zápas. Pre nás sa v tomto smere nič nezmenilo,“ uviedol obranca belasých Martin Štajnoch.

Za pohár dostali regeneračné nohavice Bratislavčania majú najlepšiu defenzívu v celej súťaži a vo vyraďovacích bojoch môžu zamiešať karty. Do užšieho okruhu favoritov, aj vzhľadom na kolísavú formu v posledných zápasoch, však zrejme patriť nebudú. Naopak Nitrania vyhrali z posledných piatich duelov štyri a so Slovanom prehrali až po samostatných nájazdoch.

Víťazi Tipsport Kaufland Cupu - HK Nitra. (Zdroj: TASR)

Po víťazstve vo finále Tipsport Kaufland Cupu nad Popradom išla forma nitrianskych hokejistov výrazne hore. Z deviatich stretnutí zaznamenali okrem spomínanej prehry so Slovanom už len porážku na ľade Košíc. „Je to dobrý moment, ale dôležité bude nadväzovať na takýto výkon ďalej v lige,“ vravel po zisku pohára v rozhovore pre klubový web tréner Nitry Antonín Stavjaňa. Zaujímavosťou je, že Nitrania získali od vedenia klubu za zisk novej trofeje netradičnú odmenu. „Dostali sme kompresné regeneračné nohavice ako vybavenie kabíny,“ uviedol Stavjaňa. Trenčanom sa z účasti v predkole svet nezrúti Najväčšia dráma sa v závere základnej časti extraligy viaže na boj o posledné miesto zaručujúce priamy postup do play off. Detva má aktuálne na šiestej priečke náskok jedného bodu pred Trenčínom, Košice strácajú tri body. Najťažší žreb majú trenčianski hokejisti, ktorí doma vyzvú Michalovce a v nedeľu cestujú do Popradu. „Snažíme sa nabádať hráčov, aby na to nemysleli. Ak sa aj nedostaneme do najlepšej šestice, svet sa nezrúti, budeme hrať v predkole,“ povedal pre web hockeyslovakia.sk tréner Trenčanov Ján Pardavý.

Dôležitý zápas v súboji o šieste miesto čaká Košice s Detvou. (Autor: TASR)

Veľkú pozornosť bude pútať piatkový zápas Košíc s Detvou. Ak by v ňom oceliari uspeli vytvorili by na svojho súpera veľký tlak. Detva v poslednom kole základnej časti doma privíta aktuálneho lídra zo Zvolena, s ktorým má však pozitívnu vzájomnú bilanciu – tri výhry a dve prehry. Najproduktívnejším hráčom Detvy je bývalý slovenský reprezentant Ján Sýkora. Detviansky rodák, ktorý v 48 zápasoch nazbieral 36 bodov, v nedávnom rozhovore pre Sportnet vyzdvihol charakter tímu. „Vždy máte v tíme chumaja, ktorého niektorí nemusia. Medzi dvadsiatimi hráčmi sa nájde takmer všade. V Detve ho nemáme. Takú partiu som dlho nevidel,“ vravel Sýkora.

Lapšanský: Ako má byť, tak bude Papierovo najvýhodnejší žreb majú Košičania. Po domácom dueli s Detvou cestujú v nedeľu do Nových Zámkov. Situáciu však oceliari nemajú vo vlastných rukách. Ak si chcú vybojovať priamy postup do štvrťfinále potrebujú, aby ich konkurenti nezískali plný počet bodov v zostávajúcich dueloch. „Chceli by sme sa dostať do prvej šestky. Povedali sme si však, že sa na to nebudeme špeciálne koncentrovať. Hlavne sa sústredíme na naše výkony. Ako má byť, tak bude,“ povedal košický útočník Adam Lapšanský.

V drese Nových Zámkov hráva aj potenciálna draftová jednotka NHL Brandt Clarke. (Zdroj: Peter Jesenský)

Banská Bystrica a Nové Zámky už majú istotou účasti v predkole play off. Oba tímy od seba delí len jeden bod. Novozámčania sa po sérii prehier v druhej polovici sezóny prepadli v tabuľke na spodné priečky. „Matematika je jasná, buď skončíme deviati, alebo desiati. Samozrejme, chceli by sme byť deviati, aby sme boli pokojnejší, ale to nerozhoduje. Veď v predkole aj tak nebudú na štadiónoch diváci, takže domáce prostredie nie je až také dôležité,“ povedal kapitán tímu Juraj Jurík pre web SZĽH. V predkole je možné všetko Trojnásobný majster z Banskej Bystrice sa v aktuálnej sezóne herne i výsledkovo trápi. „Spravili sme predkolo, kde je všetko možné,“ vyhlásil útočník baranov Alex Výkonský po výhre 7:2 nad Liptovským Mikulášom, vďaka ktorej si banskobystrickí hokejisti zabezpečili účasť v predkole.

O nevydarenej sezóne môžu hovoriť aj v Miškovci a predovšetkým v Liptovskom Mikuláši. V 48 zápasoch získali iba 18 bodov. Aktuálne ťahajú šnúru 12 prehier v rade. Jedným z pamätných momentov Liptákov bolo vycestovanie hráčov na zápas 13. kola do Košíc na vlastné náklady. Realizačný tím však do metropoly východu nedorazil a stretnutie bolo napokon skontumované v prospech domácich. „Čaká nás zrejme druhá kontumácia a tým pádom budeme na veľmi tenkom ľade. Verím, že ľad nepraskne a budeme pokračovať v sezóne. Tretia kontumácia by už bol zrejme úplný koniec,“ vravel v Košiciach krátko po ukončení duelu hlavným rozhodcom kapitán Liptákov Rudolf Huna.

Hokejisti Liptovského Mikuláša skončia v základnej časti na poslednom mieste. (Autor: TASR)

Základná časť Tipos extraligy bola aj napriek situácii s koronavírusom a prázdnym tribúnam bohatá na výnimočné momenty. Priniesla predovšetkým dramatický súboj o prvé miesto, na ktoré mohli do posledných zápasov pomýšľať tri až štyri tímy. Zároveň aj tuhú bitku o poslednú postupovú priečku do play off. Ak bude vyraďovacia fáza extraligy aspoň z polovice tak napínavá ako jej dlhodobá časť fanúšikovia sa majú na čo tešiť.