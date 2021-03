Trenčínu vyšla netradičná zmena. Poprad prišiel o vedúcu priečku, nestačil na Košice

Andrej Kmeč, tréner Zvolena: "Bol to dôležitý zápas so súperom z hornej štvorky. Zvládli sme ho veľmi dobre. Vďaka za to všetkým hráčom. Výsledok je jednoznačný, no nebol to ľahký duel. Boli sme lepším tímom, no potvrdili sme to až gólmi v tretej tretine. Teší nás, že sme na prvom mieste v tabuľke. Snažili sme sa čo najlepšie pripraviť na tento zápas a rovnako tak sa vynasnažíme pripraviť na nedeľu v Poprade."

Juraj Faith, asistent tréner Michaloviec: "Ťažko sa mi to hodnotí po takomto výsledku. Prvých 40 minút to bol vyrovnaný hokej, šance boli na oboch stranách. My sme boli málo efektívni a málo agresívni pred našou bránkou. V tretej tretine sme chceli s tým výsledkom niečo urobiť, no hneď po buly sme za desať sekúnd inkasovali a potom sa už naša hra rozpadla. Odvtedy už bol Zvolen jasne lepší. Musíme premieňať vyložené šance, ak chceme voči silným súperom uspieť."

Radovan Puliš, hráč Zvolena, autor dvoch gólov a dvoch asistencií: "Potešili ma moje štyri body v zápase, no je to zásluha celej našej päťky, že výsledok je 7:1. Zápas bol z našej strany výborný. Michalovce však hrali dobrý hokej v prvých dvoch tretinách. V tretej nám tam padli góly a už to potom išlo. Na tento duel teraz musíme už zabudnúť. Spokojní budeme, až keď vyhráme v nedeľu v Poprade."