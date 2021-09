Zlaté srdce tvrdého kouča. Zaplatil za operáciu syna svojej upratovačky

V súkromí je to však citlivý a empatický muž. Dokazuje to aj príbeh, ktorý sa odohral ešte počas jeho pôsobenia v Paríži Saint-Germain a objavil sa teraz aj v anglickej tlači . Tá sa odvoláva na reportáž francúzskej televíznej spoločnosti Canal Sport.

Tuchel v tom čase býval so svojou manželkou vo štvrti Hauts-de-Seine a najali si upratovačku z Filipín.

Tuchela príbeh dojal a operáciu zaplatil z vlastného vrecka. Zákrok sa podaril a chlapec sa po ňom stopercentne zotavil.

Tréner sa viackrát dlho rozprával s upratovačkou a pýtal sa jej aj na jej životné sny. Filipínka sa mu zverila, že by si rada kúpila domček vo vlastnej krajine, kde by mohla žiť so svojou rodinou.

Keď Tuchela vyhodili z PSG, spomenul si na tento rozhovor a na rozlúčku kúpil upratovačke vysnívaný dom na Filipínach, kde teraz aj žije.