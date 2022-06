Súperka je ako pitbull, stále ide dopredu, hovorí Chochlíková pred PML 3

BRNO. Hviezdnu Moniku Chochlíkovú čaká ďalší veľký súboj, keď ju už v sobotu uvidíme v druhom hlavnom zápase podujatia PML 3.

V Brne ju pritom čaká odveta s Juliette Lacroix, ktorú v minuosti porazila na body. Vtedy to ale bolo o inom.

„Prvý zápas sme spolu mali na ME v 2018, bolo to ale v prilbe a chráničoch. Profi je trošku iné,” poznamenala Chochlíková a dodáva, že očakáva veľmi tvrdý súboj.

„Lacroix je menšia odo mňa a je to taký pitbull, ktorý ide stále dopredu. Nebude to jednoduché, ale bude to stáť za to.“