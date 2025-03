Úprimná spoveď šampiónky. Chochlíková otvorene o boji s psychickými problémami

TRENČÍN. Tvrdá drina v príprave, ťažké tréningy, chudnutie do váhy či samotný zápas. To sú témy zo života profesionálnych zápasníkov, ktorým sa venuje najväčšia pozornosť. Bojovníci predsa vchádzajú do ringu či do klietky s vedomím, že čelia kvalitným a nebezpečným súperom, tieto súboje so sebou nesú zdravotné riziko. Zlomeniny, otrasy mozgu, zranenia s dlhodobými následkami, to sa v médiách či v rôznych diskusiách skloňuje najčastejšie v súvislosti s bojovými športmi. Málokto však hovorí o tlaku, ktorí zápasníci pociťujú, o strachu z výsledku či ťarche okamihu.

Aj šampióni majú svoj vnútorný boj Bojovník stojí uprostred arény, kde ho sledujú tisíce divákov priamo na mieste a je pod drobnohľadom ďalších tisícov fanúšikov prostredníctvom televíznych obrazoviek. To je pocit, aký si bežný človek bez podobnej skúsenosti dokáže predstaviť len ťažko. A netýka sa len mladých, neskúsených zápasníkov. Aj ostrieľaní šampióni, ktorí pôsobia na najvyššej úrovni, sa musia vysporiadať s vnútorným bojom, ktorý často nie je vidieť a príliš sa o ňom nehovorí. „Každý sa chce dostať na vrchol. Tá náročná práca ale podľa mňa nasleduje až po tom, keď ste na tom vrchole. Stále musíte dokazovať, že vy ste ten najlepší. Poraziť vás ale môže v ringu úplne každý,” uvádza Monika Chochlíková, úradujúca majsterka sveta WMC či víťazka Svetových hier v Muaythai.

Profesionálni bojovníci sú známi tým, že často nepriznajú fyzickú bolesť alebo zranenie, aby súperovi neukázali hoci náznak slabosti, a tak isto vnímajú aj psychickú bolesť a problémy s mentálnym zdravím. Neraz je to tabuizovaná téma. Tento mýtus sa však vo svojej úprimnej a emotívnej spovedi rozhodla zbúrať práve svetová šampiónka v thajskom boxe. V novom videu MYSEĽ BOJOVNÍKA z dielne organizácie Professional Muaythai League (PML) sa zápasníčka pochádzajúca z Trenčína úprimne delí o svoj boj s psychickými problémami a otvorene hovorí o výzvach, ktoré prináša život profesionálneho bojovníka.

„Je to ponižujúce. Keď máš zlomenú nohu, každý vidí, že máš nejaký úraz. Napríklad moja zranená achilovka z predošlého roka. Všetci videli, že mám úraz, ktorý mi nedovoľuje trénovať a vykonávať niečo naplno. Ale čo keď máš nejaké psychické problémy? Je to lepšie než v minulosti, no stále sa to vníma tak, že to máš len v tvojej hlave, veď začni myslieť inak,” hovorí Chochlíková o stigme, ktorá túto tému sprevádza.

Bojové športy sú často vnímané ako fyzicky extrémne náročné disciplíny, no rovnako dôležitý je tiež mentálny aspekt. Tlak na športovcov je obrovský: tvrdé tréningy, neustále očakávania, verejný obraz a boj so sebou samým. Práve preto je dôležité hovoriť o psychickom zdraví otvorene a bez predsudkov, na čo sa snaží poukázať aj organizácia PML. Chochlíková dáva za príklad vlastné skúsenosti. Nabitý program, zápasy, turnaje, veľké výzvy. V minulom roku do toho mala svadbu a riešila bežné starosti, aké v osobnom živote čakajú na každého.

V jednom momente to už bolo na ňu priveľa. Práve bola prítomná na tlačovej konferencii, no z akcie musela náhle odísť. Myslela si, že má infarkt, no v skutočnosti zažívala panický atak. „Doteraz sa trasiem, keď o tom hovorím,” priznáva bojovníčka a v rozhovore úprimne popisuje ťažké chvíle, ktorými si prešla. Šampiónka upozorňuje na fakt, že človek, v tomto prípade športovec - zápasník, môže byť vo výbornej fyzickej forme, no to prestane byť podstatné, pokiaľ mu dobre nefunguje aj hlava.

O duševné zdravie sa treba starať rovnako a nie je žiadna hanba vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Tiež nabáda ľudí, aby sa ozvali blízkym a známym, u ktorých si všimli, že niečo s nimi nie je celkom v poriadku. V minulosti azda sama pochybovala o závažnosti psychických problémov, no dnes má omnoho lepšie pochopenie pre tých, ktorí si prechádzajú ťažkým obdobím. Zvádzajú svoj boj, hoci nie v ringu.