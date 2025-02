Jeden z najdrahších zápasov organizácie. Chochlíkova vyzve svoju premožiteľku

TRENČÍN. Slovensko zažije jeden z najväčších zápasov v thajskom boxe. Monika Tadlanek Chochlíková sa 29. marca na turnaji PML 14 v Trenčíne predstaví v odvete proti thajskej bojovníčke Somratsamee.

V hre bude titul WMC vo váhe do 54 kg, čo je o kategóriu vyššie, než kde Chochlíková pôsobí bežne.

Chochlíková je pritom držiteľkou svetového titulu WMC v divízii do 51 kg. Znamená to, že ak by získala ďalší opasok, stane sa šampiónkou v dvoch váhových kategóriách.

Tento súboj má však ešte zaujímavejší príbeh. Práve Somratsamee totiž vlani na prestížnom štadióne Rajadamnern v Bangkoku zdolala Chochlíkovú v boji o titul tohto ikonického štadióna.