Chochlíková medzi najlepšími na svete. V ankete rozhodujú fanúšikovia

Ale verím, že sa môžem umiestniť čo najlepšie, ako to len dá, a tak dúfam, že ľudia budú hlasovať každý jeden deň, pokiaľ to bude možné. Spoločne to môžeme dokázať,“ odkázala Chochlíková v tlačovej správe organizácie PML, kde zápasí.

Reprezentuje šport pred celým svetom

„Je to pre mňa obrovská pocta, že zo všetkých tých športovcov a thaiboxerov, ktorí boli na Svetových hrách a súťažili tam, tak federácia thajského boxu IFMA sa rozhodla, že nominuje mňa, a že ja jediná budem vlastne reprezentovať thajský box pred celým svetom.

Ja som bola z toho úplne mimo, a keď mi to napísali do mailu pár mesiacov dozadu, nevedela som tomu uveriť. Už len to, že ma dali do ankety, lebo si ma všimli a vedia kto som, pre mňa veľa znamená,“ uviedla ďalej Chochlíková.