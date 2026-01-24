Výsledky PML 18: Domáci šampióni uspeli, Mazúch padol v prvom kole

HLOHOVEC. Galavečer PML 18 v Hlohovci potvrdil povesť organizácie PML ako jednej z najatraktívnejších domácich organizácii pre postojové disciplíny aj MMA.
Fanúšikovia videli dva titulové zápasy, viacero rýchlych ukončení a zaujímavé výkony slovenských bojovníkov.
V hlavnom zápase večera obhájil titul v kategórii do 80 kilogramov Juraj Tutura. V dueli s Lukášom Antalom rozhodol systematickou prácou kopmi na nohy.
Zápas ukončil v treťom kole po sérii tvrdých calfkickov, po ktorých už Antal nedokázal pokračovať.
Druhý titulový súboj patril Adriánovi Ertelovi, ktorý zvládol prvú obhajobu v divízii do 75 kg.
Proti Márkovi Hegedüsovi diktoval tempo a donútil ho vzdať sa po štvrtom kole, čím získal víťazstvo technickým knokautom.
Domáce publikum potešil aj Roman Kučera, ktorý si na body poradil s Danielom Jakubom Ňaňkom.
Naopak, veľkým prekvapením večera bola prehra Mareka Mazúcha.
Slovenský bombardér nestačil v postojárskom zápase na skúseného Srba Željka Zeca, ktorý duel ukončil technickým knokautom už v prvom kole.
V MMA časti programu zaujali najmä rýchle ukončenia. Daniel Hromek aj Ján Hudák sa vrátili víťazne a obaja rozhodli svoje zápasy v úvodnom kole.
Submisiu večera predviedol Aaron Aby, ktorý si poradil s Resantom Ashirovom na arm-triangle choke.
Výsledky turnaja PML 18 (Hlohovec)
Hlavná karta
- Juraj Tutura zdolal Lukáša Antala – TKO (calfkick), 3. kolo
- Adrián Ertel zdolal Márka Hegedüsa – TKO (vzdanie sa súpera), 4. kolo
- Roman Kučera zdolal Daniela Jakuba Ňaňka – na body
- Željko Zec zdolal Mareka Mazúcha – TKO, 1. kolo
MMA karta
- Daniel Hromek zdolal Borisa Končara – TKO, 1. kolo
- Ján Hudák zdolal Ruana Bremera – TKO, 1. kolo
- Roman Paulus zdolal Kostadina Eneva – na body
- Rasim Pala zdolal Lukáša Eliáša – na body
- Aaron Aby zdolal Resanta Ashirova – submisia (arm-triangle choke), 1. kolo
Prelims
- Lukáš Rus zdolal Mateja Strapka – na body
- Martin Košárek zdolal Lukáša Cvecha – na body
- Eva Nguyenová zdolala Lenku Škundovú – na body
- Samuel Šlesárik zdolal Adama Kopányiho – na body
- Lea Tanáčová zdolala Sarah Lepiešovú – na body
Early prelims
- Patrik Varga zdolal Alana Hanzela – na body