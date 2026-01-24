    Výsledky PML 18: Domáci šampióni uspeli, Mazúch padol v prvom kole

    Juraj Tutura.
    Juraj Tutura. (Zdroj: PML)
    Sportnet|25. jan 2026 o 00:25
    ShareTweet0

    Šampióni PML úspešne obhájili svoje tituly.

    HLOHOVEC. Galavečer PML 18 v Hlohovci potvrdil povesť organizácie PML ako jednej z najatraktívnejších domácich organizácii pre postojové disciplíny aj MMA.

    Fanúšikovia videli dva titulové zápasy, viacero rýchlych ukončení a zaujímavé výkony slovenských bojovníkov.

    V hlavnom zápase večera obhájil titul v kategórii do 80 kilogramov Juraj Tutura. V dueli s Lukášom Antalom rozhodol systematickou prácou kopmi na nohy.

    Zápas ukončil v treťom kole po sérii tvrdých calfkickov, po ktorých už Antal nedokázal pokračovať.

    Druhý titulový súboj patril Adriánovi Ertelovi, ktorý zvládol prvú obhajobu v divízii do 75 kg.

    Proti Márkovi Hegedüsovi diktoval tempo a donútil ho vzdať sa po štvrtom kole, čím získal víťazstvo technickým knokautom.

    Domáce publikum potešil aj Roman Kučera, ktorý si na body poradil s Danielom Jakubom Ňaňkom.

    Naopak, veľkým prekvapením večera bola prehra Mareka Mazúcha.

    Slovenský bombardér nestačil v postojárskom zápase na skúseného Srba Željka Zeca, ktorý duel ukončil technickým knokautom už v prvom kole.

    VIDEO: Tvrdý koniec už v úvodnom kole. Mazúch nestačil na obrovitého Srba
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Tvrdý koniec už v úvodnom kole. Mazúch nestačil na obrovitého Srba

    V MMA časti programu zaujali najmä rýchle ukončenia. Daniel Hromek aj Ján Hudák sa vrátili víťazne a obaja rozhodli svoje zápasy v úvodnom kole.

    Submisiu večera predviedol Aaron Aby, ktorý si poradil s Resantom Ashirovom na arm-triangle choke.

    Výsledky turnaja PML 18 (Hlohovec)

    Hlavná karta

    • Juraj Tutura zdolal Lukáša Antala – TKO (calfkick), 3. kolo
    • Adrián Ertel zdolal Márka Hegedüsa – TKO (vzdanie sa súpera), 4. kolo
    • Roman Kučera zdolal Daniela Jakuba Ňaňka – na body
    • Željko Zec zdolal Mareka Mazúcha – TKO, 1. kolo

    MMA karta

    • Daniel Hromek zdolal Borisa Končara – TKO, 1. kolo
    • Ján Hudák zdolal Ruana Bremera – TKO, 1. kolo
    • Roman Paulus zdolal Kostadina Eneva – na body
    • Rasim Pala zdolal Lukáša Eliáša – na body
    • Aaron Aby zdolal Resanta Ashirova – submisia (arm-triangle choke), 1. kolo

    Prelims

    • Lukáš Rus zdolal Mateja Strapka – na body
    • Martin Košárek zdolal Lukáša Cvecha – na body
    • Eva Nguyenová zdolala Lenku Škundovú – na body
    • Samuel Šlesárik zdolal Adama Kopányiho – na body
    • Lea Tanáčová zdolala Sarah Lepiešovú – na body

    Early prelims

    • Patrik Varga zdolal Alana Hanzela – na body

    MMA

    Vyhlásenie výsledku.
    Vyhlásenie výsledku.
    VIDEO: Tvrdý koniec už v úvodnom kole. Mazúch nestačil na obrovitého Srba
    dnes 00:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Výsledky PML 18: Domáci šampióni uspeli, Mazúch padol v prvom kole