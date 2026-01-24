VIDEO: Tvrdý koniec už v úvodnom kole. Mazúch nestačil na obrovitého Srba

HLOHOVEC. Návrat Mareka Mazúcha do postojového zápasu na podujatí PML 18 sa skončil rýchlejšie, než si domáci fanúšikovia želali.
Slovenský bombardér síce vstúpil do duelu so Željkom Zecom veľmi aktívne, no po nečakanom zvrate inkasoval tvrdé údery a zápas sa skončil už v 1. kole technickým knokautom.
VIDEO: Zec - Mazúch (ukončenie súboja)
Rozhodujúci moment prišiel po presnom zásahu Zeca, ktorý Mazúcha poslal prvýkrát do počítania.
Slovenský bojovník sa ešte dokázal postaviť a pokračovať, no súper zachytil jeho pohyb a v krátkom slede ho poslal na zem ďalšími dvoma tvrdými údermi. Po treťom počítaní rozhodca zápas ukončil.