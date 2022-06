Chcel by som seknúť úplne všetkých a byť najlepší, hovorí Melvin Mané

BRNO. Melvin Mané vs Ivan Bartek, to bude zlatý klinec podujatia PML 3, ktoré je na programe už 11. júna v brnianskom Bobyhall. Obaja bojovníci sa do duelu o opasok prebojovali v po výhrach v pyramíde do 95 kilogramov a ich vzájomný súboj rozhodne o držiteľovi opaska šampióna v thajskom boxe.

Málo ľudí pritom vie, že Melvin Mané sa takmer nedostal k bojovým športom, keďže začínal s futbalom a až vo veku 21 rokov prišla životná zmena.

„Vtedy som zistil, že na ligu majstrov to asi nebude, tak som začal boxovať. Bojové športy sa mi páčili odmalička a potom som mal možnosť prísť na tréning, tak som začal búchať.“