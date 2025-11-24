Bojovník MMA zmenil šport. V premiérom zápase skolaboval a o niekoľko hodín neskôr zomrel

Bojovník MMA Isaac Johnson zomrel po tom, čo skolaboval počas svojho prvého zápasu v thajskom boxe na štadióne Cicero v Chicagu.
Bola privolaná sanitka, no o niekoľko hodín neskôr v nemocnici zomrel. Jeho posledným súperom bol Mario Aleksandrovskij. Informoval o tom web marca.com.
"Jeden z bojovníkov na našom podujatí, Isaac Johnson, sa ku koncu zápasu zrútil. Dostupný zdravotnícky personál mu poskytol lekársku pomoc a bol prevezený do nemocnice. Okolo 01:30 h mi oznámili, že neprežil.
Nemám slová, aby som vyjadril, ako sa teraz cítim. Môžem len vyjadriť svoju najhlbšiu sústrasť jeho rodine, priateľom a spoluhráčom. Viac sa dozvieme po zverejnení lekárskej správy," povedal promotér organizácie Matador Fighter Challenge Joe Goytia.
Úrady naplánoval pitvu, aby určila príčinu Johnsonovej smrti. Vyšetrovanie smrti športovca vykonáva aj polícia.