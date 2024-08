Slovenský talent a prvá prekážka na ceste za titulom. Preverí ho nováčik v PML

V Šali nebudú chýbať mená ako Robert Pukač (16-13-1), Tomáš Cigánik (2-2), Jakub Batfalský (4-1) a najnovšie k týmto známym bojovníkom pribudla jednotka rebríčka v thajskom boxe v kategórii do 75 kilogramov - Adrián Ertel (5-1). Čaká ho dôležitý súboj o vytúženú odvetu s Dominikom Táborom.

Začiatkom februára si to vychádzajúci talent našej postojovej scény vo finále titulovej pyramídy rozdal so spomínaným českým zástupcom. Hoci ho od zisku vysnívaného opasku v Třinci delilo jedno počítanie, zasiahla vyššia moc. Pri jednom z úderov Ertelovi smolne vyskočilo rameno a do ringu okamžite letel biely uterák.