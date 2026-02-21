    VIDEO: Návrat na bojovú scénu mu nevyšiel. Brat známeho trénera inkasoval brutálne KO

    Škondrič ostal po údere v bezvedomí.
    Škondrič ostal po údere v bezvedomí. (Zdroj: Instagram/VOYO)
    Sportnet|21. feb 2026 o 13:20
    Po rokoch sa vrátil do klietky, duel mu však vôbec nevyšiel.

    PRAHA. Nečakaný výsledok priniesol súboj na turnaji RFA 27, kde v organizácii debutoval slovenský bojovník Dušan Škondrič. Napriek výraznej váhovej prevahe v českej metropole neuspel.

    Brat známeho trénera Ilju Škondriča z Octagon Fighting Academy vstupoval do zápasu v organizácii Real Fight Arena ako favorit.

    Váha mu ukázala viac než 119 kilogramov, zatiaľ čo jeho súper Vladimír Hájek navážil len niečo vyše 98 kilogramov, teda približne o 21 kíl menej.

    VIDEO: Hájek vs. Škondrič (knokaut)

    Papierové predpoklady sa však v klietke nepotvrdili. Hájek dokázal rozdiel eliminovať pohybom aj presnosťou v postoji a duel ukončil knokautom.

    Pre Škondriča tak premiéra na turnaji RFA 27 nedopadla podľa predstáv.

