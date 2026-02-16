Môj najväčší súper nebola súperka, ale moja hlava, hovorí Chochlíková po prehre v Miami

MIAMI. Slovenská bojovníčka Monika Chochlíková na turnaji Karate Combat 59 titul nezískala.
V hlavnom zápase večera podľahla po piatich kolách na body Brazílčanke Elisandre Ferreire, bývalej šampiónke organizácie Invicta FC.
Súboj sa niesol v znamení špecifických pravidiel Karate Combat, ktoré umožňujú strhy aj údery na zemi.
Práve v týchto pasážach dokázala skúsená Brazílčanka bodovať a postupne si vybudovala náskok u bodových rozhodcov.
Chochlíková sa počas zápasu nedokázala dostať do tempa, ktoré ju v minulosti zdobilo.
„Včera mi to vôbec nevyšlo. Keď hlava nechce, je to u mňa "no go". Môj najväčší súper nebola súperka, ale moja hlava,“ napísala Chochlíková na sociálnych sieťach.
Zároveň priznala, že v zápase predviedla len zlomok toho, čo má natrénované, a viac ju mrzelo sklamanie ľudí z jej tímu než samotná prehra.
K zápasu sa vyjadril aj jej tréner a manžel Tomáš Tadlánek, ktorý poukázal aj na zdravotné komplikácie.
„V druhom kole si Monika zranila koleno a súperka dokázala efektívne využívať pravidlá, keď ju často strhávala na zem a bodovala údermi. Monika bola vo forme, ale v zápase ju, žiaľ, nedokázala ukázať,“ uviedol.
Napriek prehre zdôraznil výnimočnosť celej situácie. Chochlíková nastúpila v titulovom zápase v hlavnom dueli večera jednej z najväčších svetových organizácií.
„Dievča z malej krajiny ako Slovensko zápasí o titul v Miami. To je samo o sebe niečo neskutočné a inšpiratívne,“ dodal Tadlánek.
Aj samotná Chochlíková sa snažila vidieť veci s odstupom. „Jedna prehra nedefinuje celú kariéru. Zápasím tam, kde som vždy chcela, a vy to so mnou prežívate. Za to vám patrí obrovská vďaka,“ odkázala fanúšikom.
Pre slovenskú reprezentantku ide o bolestivý, no dôležitý moment na vrcholovej scéne. Ako však ukazuje jej doterajšia kariéra, podobné zakopnutia ju v minulosti skôr posilnili než zastavili.