    Môj najväčší súper nebola súperka, ale moja hlava, hovorí Chochlíková po prehre v Miami

    Chochlíková počas zápasu v organizácii Karate Combat.
    Chochlíková počas zápasu v organizácii Karate Combat. (Zdroj: Instagram/tomas_tadlanek)
    Sportnet|16. feb 2026 o 17:45
    ShareTweet0

    Zápas jej nevyšiel podľa predstáv.

    MIAMI. Slovenská bojovníčka Monika Chochlíková na turnaji Karate Combat 59 titul nezískala.

    V hlavnom zápase večera podľahla po piatich kolách na body Brazílčanke Elisandre Ferreire, bývalej šampiónke organizácie Invicta FC.

    Súboj sa niesol v znamení špecifických pravidiel Karate Combat, ktoré umožňujú strhy aj údery na zemi.

    Práve v týchto pasážach dokázala skúsená Brazílčanka bodovať a postupne si vybudovala náskok u bodových rozhodcov.

    Chochlíková sa počas zápasu nedokázala dostať do tempa, ktoré ju v minulosti zdobilo.

    „Včera mi to vôbec nevyšlo. Keď hlava nechce, je to u mňa "no go". Môj najväčší súper nebola súperka, ale moja hlava,“ napísala Chochlíková na sociálnych sieťach.

    Zároveň priznala, že v zápase predviedla len zlomok toho, čo má natrénované, a viac ju mrzelo sklamanie ľudí z jej tímu než samotná prehra.

    K zápasu sa vyjadril aj jej tréner a manžel Tomáš Tadlánek, ktorý poukázal aj na zdravotné komplikácie.

    „V druhom kole si Monika zranila koleno a súperka dokázala efektívne využívať pravidlá, keď ju často strhávala na zem a bodovala údermi. Monika bola vo forme, ale v zápase ju, žiaľ, nedokázala ukázať,“ uviedol.

    Napriek prehre zdôraznil výnimočnosť celej situácie. Chochlíková nastúpila v titulovom zápase v hlavnom dueli večera jednej z najväčších svetových organizácií.

    „Dievča z malej krajiny ako Slovensko zápasí o titul v Miami. To je samo o sebe niečo neskutočné a inšpiratívne,“ dodal Tadlánek.

    Aj samotná Chochlíková sa snažila vidieť veci s odstupom. „Jedna prehra nedefinuje celú kariéru. Zápasím tam, kde som vždy chcela, a vy to so mnou prežívate. Za to vám patrí obrovská vďaka,“ odkázala fanúšikom.

    Pre slovenskú reprezentantku ide o bolestivý, no dôležitý moment na vrcholovej scéne. Ako však ukazuje jej doterajšia kariéra, podobné zakopnutia ju v minulosti skôr posilnili než zastavili.

    MMA

    Chochlíková počas zápasu v organizácii Karate Combat.
    Chochlíková počas zápasu v organizácii Karate Combat.
    Môj najväčší súper nebola súperka, ale moja hlava, hovorí Chochlíková po prehre v Miami
    dnes 17:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Môj najväčší súper nebola súperka, ale moja hlava, hovorí Chochlíková po prehre v Miami