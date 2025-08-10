    Skvelá Chochlíková to dokázala. Slovenská reprezentantka v thajskom boxe získala bronz

    Archívny záber.
    Archívny záber. (Autor: SOŠV/SAMUEL GALICA)
    V zápase o 3. miesto si poradila s Maďarkou Annou Székelyovou.

    /Správu aktualizujeme/

    BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková skončila na Svetových hrách čínskom Čcheng-tu v kategórii do 54 kg na výbornom treťom mieste.

    V zápase o bronz si poradila s Maďarkou Annou Székelyovou.

    Slovenka sa dokázala oklepať zo včerajšieho sklamania, keď v semifinále kategórie podľahla Mexičanke Fernande Laure Burgosovej-Lopezovej tesne 27:30.

    Navyše, mala aj ťažké srdce na rozhodcov.

    „V prvom kole sa mohli rozhodcovia prikloniť na ktorúkoľvek stranu. Potom ma začala Mexičanka dobre čítať a dopadlo to tak, ako to dopadlo.

    Dobre skracovala vzdialenosť a vychádzali jej údery. Bola silnejšia, aj som to v zápase pocítila. Dostala som lakeť na sánku a mám problém otvoriť ústa. Som zvedavá, ako sa najem,“ uviedla Chochlíková po včerajšom zápase pre olympic.sk.

