Skvelá Chochlíková to dokázala. Slovenská reprezentantka v thajskom boxe získala bronz

/Správu aktualizujeme/
BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková skončila na Svetových hrách čínskom Čcheng-tu v kategórii do 54 kg na výbornom treťom mieste.
V zápase o bronz si poradila s Maďarkou Annou Székelyovou.
Slovenka sa dokázala oklepať zo včerajšieho sklamania, keď v semifinále kategórie podľahla Mexičanke Fernande Laure Burgosovej-Lopezovej tesne 27:30.
Navyše, mala aj ťažké srdce na rozhodcov.
„V prvom kole sa mohli rozhodcovia prikloniť na ktorúkoľvek stranu. Potom ma začala Mexičanka dobre čítať a dopadlo to tak, ako to dopadlo.
Dobre skracovala vzdialenosť a vychádzali jej údery. Bola silnejšia, aj som to v zápase pocítila. Dostala som lakeť na sánku a mám problém otvoriť ústa. Som zvedavá, ako sa najem,“ uviedla Chochlíková po včerajšom zápase pre olympic.sk.