Svetová jednotka postúpila do semifinále: Už netreba o ničom špekulovať

FORT WORTH. Poľská tenistka Iga Swiateková si bez problémov zaistila postup do semifinále MS WTA Tour v americkom Fort Worthe už po druhom stretnutí.

"Je to posledný turnaj sezóny, takže sa do toho snažím dávať sto percent fyzicky i mentálne. Už netreba o ničom špekulovať, nie je čo stratiť."

Na Garciovú čaká v sobotu rozhodujúci duel s Kasatkinovou.

"Bude to to isté, čo zažívame každý týždeň. Ak vyhráte, idete ďalej, ak nie, balíte sa domov. Takže to bude určite napínavé," vyhlásila Francúzka.