Raducanuová dosiahla špeciálne víťazstvo, na US Open uspeli aj české tenistky

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková úspešne vykročila za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii nasadenej jednotky zvíťazila v úvodnom kole nad Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Rebekou Masárovou 7:5, 6:1. Ďalšou súperkou Sabalenkovej bude Ruska Polina Kudermetovová.
Emma Raducanuová zdolala Japonku Enu Šibabarovú 6:1, 6:2, pričom dosiahol svoje prvé víťazstvo od roku 2021, v ktorom turnaj senzačne ovládla.
Britka preletela prvým setom, v ktorom vyhrala úvodných päť gemov, urobila len štyri nevynútené chyby a súperka jej pomohla niekoľkými dvojchybami.
Raducanuová mala výborný štart aj do druhého dejstva, keď vyhrala prvé štyri gemy a zlikvidovala aj jediný brejkbal Japonky v šiestom geme.
"Prvé kolo je vždy ťažké, najmä na grandslamovom turnaji. Vyhrala som tu prvýkrát od roku 2021, takže je to pre mňa niečo mimoriadne," povedala.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Emma Raducanuová - Ena Šibabarová
Od začiatku mesiaca spolupracuje s trénerom Franciscom Roigom, čo si pochvaľuje. "Vidím progres aj čo sa týka tréningového procesu. Mám pocit, že to musí niekam viesť," povedala aktuálne 36. hráčka sveta.
Z postupu do druhého kola sa teší aj 18-ročná česká tenistka Tereza Valentová, ktorá zdolala Talianku Luciu Bronzettiovú po setoch 6:3, 3:6, 6:4. V prvom kole nezaváhala ani jej krajanka Markéta Vondroušová.
Nasadená 31-tka podujatia Leylah Fernandezová jednoznačne uspela v kanadskom derby proti Rebecce Marinovej 6:2, 6:1.
US Open 2025
Dvojhra žien - 1. kolo:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Rebeka Masárová (Švajč.) 7:5, 6:1
Janice Tjenová (Indon.) - Veronika Kudermetovová (Rus.-24) 6:4, 4:6, 6:4
Emma Raducanuová (V. Brit.) - Ena Šibabarová (Jap.) 6:1, 6:2
Polina Kudermetovová (Rus.) - Nuria Parrizasová Diazová (Šp.) 2:2 - skreč
McCartney Kesslerová (USA-32) - Magda Linetteová (Poľ.) 7:5, 7:5
Tereza Valentová (ČR) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:3, 3:6, 6:4
Leylah Fernandezová (Kan.-31) - Rebecca Marinová (Kan.) 6:2, 6:1
Markéta Vondroušová (ČR) - Oksana Selechmetevová (Rus.) 6:3, 7:6 (3)