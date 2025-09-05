    Siniaková ďalší deblový titul nezískala. US Open má staronové šampiónky

    Erin Routliffová a Gabriela Dabrowská pózujú s víťaznou trofejou
    Erin Routliffová a Gabriela Dabrowská pózujú s víťaznou trofejou (Autor: TASR/AP)
    5. sep 2025 o 20:27
    Trofej získali Kanaďanka a Novozélanďanka.

    NEW YORK. Kanadská tenistka Gabriela Dabrowská spolu s Erin Routliffovou triumfovali vo finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open.

    Tretie nasadené hráčky zdolali v piatkovom dueli o trofej jednotky pavúka Češku Kateřinu Siniakovú s Američankou Taylor Townsendovou v dvoch setoch 6:4, 6:4.

    Pre Dabrowskú s Routliffovou je to druhý deblový titul z grandslamových turnajov, pred dvoma rokmi sa tešili taktiež na dvorcoch vo Flushing Meadows.

    US Open 2025

    ženy - štvorhra - finále:

    Gabriela Dabrowská, Erin Routliffová (Kan./N. Zél.-3) - Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová (ČR/USA-1) 6:4, 6:4

