Siniaková ďalší deblový titul nezískala. US Open má staronové šampiónky

NEW YORK. Kanadská tenistka Gabriela Dabrowská spolu s Erin Routliffovou triumfovali vo finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open.
Tretie nasadené hráčky zdolali v piatkovom dueli o trofej jednotky pavúka Češku Kateřinu Siniakovú s Američankou Taylor Townsendovou v dvoch setoch 6:4, 6:4.
Pre Dabrowskú s Routliffovou je to druhý deblový titul z grandslamových turnajov, pred dvoma rokmi sa tešili taktiež na dvorcoch vo Flushing Meadows.
US Open 2025
ženy - štvorhra - finále:
Gabriela Dabrowská, Erin Routliffová (Kan./N. Zél.-3) - Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová (ČR/USA-1) 6:4, 6:4