Williamsová: Nikdy sa nevzdávam. V hľadisku ju sledovali viaceré celebrity

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Us Open.

Šesťnásobná newyorská šampiónka zdolala v úvodnom kole Danku Koviničovú z Čiernej Hory za 100 minút 6:3, 6:3 a oddialila rozlúčku s kariérou.