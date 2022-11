Jamrichová dosiahla ďalší veľký úspech, zvládla ohromnú drámu

"Dnes som na kurte odovzdala úplne všetko, dala som do toho srdce aj dušu," povedala po zápase Jamrichová pre oficiálnu stránku turnaja.

"Bola som unavená, rýchlo som sa zadýchala, ale nakoniec som to dobojovala. Som neskutočne šťastná, že sa mi to podarilo, navyše pred domácim publikom. Je to obrovská podpora, ďakujem všetkým za povzbudzovanie, veľmi si to vážim."

Všetko si musela vybojovať sama

Duel bol náročný nielen fyzicky ale aj psychicky. Jamrichová bojovala o každú loptičku, diváci v NTC ju hnali vpred.