Legendárny Švajčiar oznámil, kedy ukončí kariéru. Wawrinka je vekovým rekordérom v rebríčku

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oznámil, že sezóna 2026 bude jeho posledná na profesionálnom okruhu.
Víťaz troch grandslamových turnajov je najstarší muž v najlepšej dvestovke rebríčka ATP a raketu zavesí na klinec desať rokov po tom, čo získal svoj posledný grandslamový titul na US Open v roku 2016.
Štyridsaťročný Wawrinka má na konte aj tituly z Australian Open (2014) a Roland Garros (2015). Na OH 2008 v Pekingu ovládol spoločne s krajanom Rogerom Federerom štvorhru.
„Každá kniha potrebuje záver. Je čas napísať záverečnú kapitolu mojej kariéry profesionálneho tenistu – rok 2026 bude mojím posledným na okruhu. Stále sa chcem posúvať na hranice svojich možností a dokončiť túto cestu čo najlepšie.
Stále mám sny v tomto športe. Užil som si každý kúsok toho, čo mi tenis dal, najmä emócie, ktoré cítim pri hraní pred vami. Ešte jeden posledný záprah,“ citovala agentúra DPA slová Wawrinku z príspevku na sociálnej sieti.