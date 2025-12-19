    Legendárny Švajčiar oznámil, kedy ukončí kariéru. Wawrinka je vekovým rekordérom v rebríčku

    Stan Wawrinka v zápase dvojhry 1. kola challengerového turnaja Slovak Open 2025. (Autor: TASR)
    TASR|19. dec 2025 o 20:38
    Posledný grandslamový titul získal na US Open v roku 2016.

    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oznámil, že sezóna 2026 bude jeho posledná na profesionálnom okruhu.

    Víťaz troch grandslamových turnajov je najstarší muž v najlepšej dvestovke rebríčka ATP a raketu zavesí na klinec desať rokov po tom, čo získal svoj posledný grandslamový titul na US Open v roku 2016.

    Štyridsaťročný Wawrinka má na konte aj tituly z Australian Open (2014) a Roland Garros (2015). Na OH 2008 v Pekingu ovládol spoločne s krajanom Rogerom Federerom štvorhru.

    „Každá kniha potrebuje záver. Je čas napísať záverečnú kapitolu mojej kariéry profesionálneho tenistu – rok 2026 bude mojím posledným na okruhu. Stále sa chcem posúvať na hranice svojich možností a dokončiť túto cestu čo najlepšie.

    Stále mám sny v tomto športe. Užil som si každý kúsok toho, čo mi tenis dal, najmä emócie, ktoré cítim pri hraní pred vami. Ešte jeden posledný záprah,“ citovala agentúra DPA slová Wawrinku z príspevku na sociálnej sieti.

