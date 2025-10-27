    Slováci sa nedostali z kvalifikácie na domácom podujatí. Predstavia sa ešte vo štvorhre

    Miloš Karol (Slovensko) v stretnutí proti Janovi Choinski (GBR) na challengerovom turnaji Slovak Open 2025.
    Miloš Karol (Slovensko) v stretnutí proti Janovi Choinski (GBR) na challengerovom turnaji Slovak Open 2025. (Autor: TASR)
    TASR|27. okt 2025 o 18:39
    Dvanástka kvalifikácie Miloš Karol nestačil v jej finále na Brita Jana Choinského.

    BRATISLAVA. Slovenskí tenisti Miloš Karol ani Michal Krajčí nepostúpili do hlavnej súťaže dvojhry na domácom turnaji Slovak Open 2025.

    Dvanástka kvalifikácie Karol nestačil v jej finále na Brita Jana Choinského a podľahol mu 3:6, 6:7 (4) za 76 minút. Dvadsaťdvaročný hráč sa na turnaji predstaví vo štvorhre po boku Ukrajinca Vitalija Sačka.

    Krajčí bol v kvalifikácii ako držiteľ voľnej karty a za kratší koniec ťahal vo finále v súboji s Rakúšanom Davidom Pichlerom, ktorému podľahol mu 7:6 (2), 3:6, 5:7 za 132 minút.

    Zverenec trénera Lukáša Lacka a kondičného Ladislava Olasza sa na turnaji predstaví tak isto vo štvorhre po boku Radovana Michalika.

