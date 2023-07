Kvitovú nezastavila ani dvojhodinová pauza, suverénna bola aj Sabalenková

V osemfinále je aj Češka Petra Kvitová. Dvojnásobná šampiónka z londýnskej trávy si ako nasadená deviatka poradila v treťom kole so srbskou kvalifikantkou Natalijou Stevanovičovou v dvoch setoch 6:3, 7:5.

LONDÝN. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone .

"Vedela som, že to nebude ľahké, ale som šťastná, že som to napokon zvládla. Tráva je môj obľúbený povrch a budem to chcieť ukázať aj v ďalšom zápase," povedala Kvitová, ktorá vyhrala aj svoj ôsmy tohtoročný zápas na tráve.