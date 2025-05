Vyradila Češku a čaká ju ďalšia. Favorizovaná Gauffová hladko postúpila do 3. kola

PARÍŽ. Americká tenistka Cori Gauffová postúpila hladko do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

V druhom kole si ako nasadená dvojka poradila s Češkou Terezou Valentovou 6:2, 6:4. Jej súperkou v 3. kole bude ďalšia česká hráčka Marie Bouzková.

„Celkovo to bol z mojej strany solídny výkon. Na podaní som mohla byť o niečo agresívnejšia, no počas celého zápasu som kvalitne returnovala, čo bol kľúč k úspešnému výsledku," uviedla Gauffová, ktorá v roku 2022 postúpila na antukovom vrchole sezóny až do finále, v ktorom prehrala s Poľkou Igou Swiatekovou.