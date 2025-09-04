Česko-americké duo dominuje. Siniaková zabojuje o ďalší grandslamový titul

US Open 2025
ženy - štvorhra - semifinále:
Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová (ČR/USA) - Veronika Kudermetovová Elise Mertensová (Rus./Belg.) 6:3, 7:6 (3)
Gabriela Dabrowská, Erin Routliffe (Kan./N. Zél.) - Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (Tal.) 6:4, 6:3
NEW YORK. Česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postúpili do finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open.
V semifinále zdolali rusko-belgický pár Veronika Kudermetovová, Elise Mertensová 6:3, 7:6 (3).
V piatkovom finále sa stretnú s kanadsko-novozélandskou dvojicou Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová, ktorá si poradila s Taliankami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou rovnako v dvoch setoch 6:4, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Siniaková/Townsendová - Kudermetovová/Mertensová