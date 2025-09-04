Česko-americké duo dominuje. Siniaková zabojuje o ďalší grandslamový titul

NEW YORK. Česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postúpili do finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open.

V piatkovom finále sa stretnú s kanadsko-novozélandskou dvojicou Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová, ktorá si poradila s Taliankami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou rovnako v dvoch setoch 6:4, 6:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Siniaková/Townsendová - Kudermetovová/Mertensová