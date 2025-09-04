    Česko-americké duo dominuje. Siniaková zabojuje o ďalší grandslamový titul

    Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová
    Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. sep 2025 o 08:38
    ShareTweet0

    Vo finále ich vyzvú Kanaďanka s Novozélanďankou.

    US Open 2025

    ženy - štvorhra - semifinále:

    Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová (ČR/USA) - Veronika Kudermetovová Elise Mertensová (Rus./Belg.) 6:3, 7:6 (3)

    Gabriela Dabrowská, Erin Routliffe (Kan./N. Zél.) - Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (Tal.) 6:4, 6:3

    NEW YORK. Česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postúpili do finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open.

    V semifinále zdolali rusko-belgický pár Veronika Kudermetovová, Elise Mertensová 6:3, 7:6 (3).

    V piatkovom finále sa stretnú s kanadsko-novozélandskou dvojicou Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová, ktorá si poradila s Taliankami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou rovnako v dvoch setoch 6:4, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Siniaková/Townsendová - Kudermetovová/Mertensová

    Tenis

    Tenis

    Nick Kyrgios.
    Nick Kyrgios.
    Kyrgios provokuje Sabalenkovú. Ľahko ju zdolám, vyhlásil pred exhibíciou
    dnes 09:471
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Česko-americké duo dominuje. Siniaková zabojuje o ďalší grandslamový titul