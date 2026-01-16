    Vyhral dva zápasy za jeden deň. Menšík na Novom Zélande zabojuje o titul

    Jakub Menšík
    Jakub Menšík (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. jan 2026 o 08:18
    ShareTweet0

    Vo finále vyzve Argentínčana Báeza.

    Tenista Jakub Menšík zvládol na turnaji v Aucklande dva zápasy počas jedného dňa a zahrá si o druhý titul v kariére.

    Najprv v dohrávke štvrťfinále porazil 6:4, 6:2 Francúza Giovanniho Mpetshiho Perricarda a potom v dueli o finále vyhral 7:6, 4:6, 6:1 nad Maďarom Fábiánom Marozsánom.

    O titul sa 20-ročný Menšík stretne s Argentínčanom Sebastiánom Báezom.

    Tretí nasadený Menšík je vo finále turnaja ATP druhýkrát a pokúsi sa napodobniť vlaňajší úspech z turnaja Masters v Miami, kde porazil vo finále Srba Novaka Djokoviča.

    S o päť rokov starším Báezom, ktorý vyradil v semifinále Američana Marcosa Girona 6:1, 6:4, sa stretne prvýkrát.

    ATP Auckland

    Štvrťfinále:

    Menšík (3-ČR) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:2

    Báez (7-Arg.) - Shelton (1-USA) 7:5, 6:3

    Marozsán (Maď.) - Spizzirri (USA) 6:4, 2:6, 6:2

    Semifinále:

    Menšík - Marozsán 7:6 (11:9), 4:6, 6:1

    Báez - Giron (USA) 6:1, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Jakub Menšík
    Jakub Menšík
    Vyhral dva zápasy za jeden deň. Menšík na Novom Zélande zabojuje o titul
    dnes 08:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Vyhral dva zápasy za jeden deň. Menšík na Novom Zélande zabojuje o titul