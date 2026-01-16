Vyhral dva zápasy za jeden deň. Menšík na Novom Zélande zabojuje o titul

Tenista Jakub Menšík zvládol na turnaji v Aucklande dva zápasy počas jedného dňa a zahrá si o druhý titul v kariére.
Najprv v dohrávke štvrťfinále porazil 6:4, 6:2 Francúza Giovanniho Mpetshiho Perricarda a potom v dueli o finále vyhral 7:6, 4:6, 6:1 nad Maďarom Fábiánom Marozsánom.
O titul sa 20-ročný Menšík stretne s Argentínčanom Sebastiánom Báezom.
Tretí nasadený Menšík je vo finále turnaja ATP druhýkrát a pokúsi sa napodobniť vlaňajší úspech z turnaja Masters v Miami, kde porazil vo finále Srba Novaka Djokoviča.
S o päť rokov starším Báezom, ktorý vyradil v semifinále Američana Marcosa Girona 6:1, 6:4, sa stretne prvýkrát.
ATP Auckland
Štvrťfinále:
Menšík (3-ČR) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:2
Báez (7-Arg.) - Shelton (1-USA) 7:5, 6:3
Marozsán (Maď.) - Spizzirri (USA) 6:4, 2:6, 6:2
Semifinále:
Menšík - Marozsán 7:6 (11:9), 4:6, 6:1
Báez - Giron (USA) 6:1, 6:4