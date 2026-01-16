    Macháč má šancu na druhý titul v kariére, v Adelaide postúpil do finále

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. jan 2026 o 08:10
    Vyradil turnajovú dvojku.

    Český tenista Tomáš Macháč postúpil na turnaji v Adelaide do finále a zahrá si o druhý titul v kariére.

    Dvadsaťpäťročný rodák z Berouna, ktorý plní úlohu nasadenej osmičky, porazil dnes v semifinále Američana Tommyho Paula 2:6, 6:3, 6:3.

    O titul sa stretne s 15. hráčom sveta Španielom Alejandrom Davidovichom, alebo Francúzom Ugom Humbertom.

    Macháč porazil druhého nasadeného 21. tenistu sveta Paula tretíkrát zo štyroch vzájomných zápasov. Oplatil mu minuloročnú porážku z turnaja v Ríme.

    Stretnutie vyhral po necelých dvoch hodinách, pomohlo mu tiež osem es a 32 víťazných úderov.

    Zverenec trénera Daniela Vacka je vo finále turnaja ATP tretíkrát. Vlani triumfoval na turnaji ATP 500 v Acapulcu, kde porazil vo finále Davidovicha.

    Rok predtým naopak v rozhodujúcom stretnutí o titul v Ženeve nestačil na Nóra Caspera Ruuda.

    ATP Adelaide

    Dvojhra - semifinále:

    Tomáš Macháč (8-ČR) - Tommy Paul (2-USA) 2:6, 6:3, 6:3

    Jakub Menšík
    Jakub Menšík
    Vyhral dva zápasy za jeden deň. Menšík na Novom Zélande zabojuje o titul
    dnes 08:18
