Macháč má šancu na druhý titul v kariére, v Adelaide postúpil do finále

Český tenista Tomáš Macháč postúpil na turnaji v Adelaide do finále a zahrá si o druhý titul v kariére.
Dvadsaťpäťročný rodák z Berouna, ktorý plní úlohu nasadenej osmičky, porazil dnes v semifinále Američana Tommyho Paula 2:6, 6:3, 6:3.
O titul sa stretne s 15. hráčom sveta Španielom Alejandrom Davidovichom, alebo Francúzom Ugom Humbertom.
Macháč porazil druhého nasadeného 21. tenistu sveta Paula tretíkrát zo štyroch vzájomných zápasov. Oplatil mu minuloročnú porážku z turnaja v Ríme.
Stretnutie vyhral po necelých dvoch hodinách, pomohlo mu tiež osem es a 32 víťazných úderov.
Zverenec trénera Daniela Vacka je vo finále turnaja ATP tretíkrát. Vlani triumfoval na turnaji ATP 500 v Acapulcu, kde porazil vo finále Davidovicha.
Rok predtým naopak v rozhodujúcom stretnutí o titul v Ženeve nestačil na Nóra Caspera Ruuda.
ATP Adelaide
Dvojhra - semifinále:
Tomáš Macháč (8-ČR) - Tommy Paul (2-USA) 2:6, 6:3, 6:3