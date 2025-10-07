    Djokovič zdolal turnajovú štvorku a postúpil už do štvrťfinále. Rolu favorita potvrdil Rune

    Novak Djokovič oslavuje víťazstvo nad Jaumem Munarom v osemfinále turnaja ATP v Šanghaji.
    Novak Djokovič oslavuje víťazstvo nad Jaumem Munarom v osemfinále turnaja ATP v Šanghaji. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. okt 2025 o 16:33
    Belgičan Zizou Bergs sa stal ďalším štvrťfinalistom.

    ŠANGHAJ. Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. Obhajca titulu zvíťazil vo štvrťfinále v pozícii nasadenej štvorky nad Španielom Jaumem Munarom 6:3, 5:7, 6:2.

    Belgičan Zizou Bergs ako prvý postúpil do štvrťfinále, V utorkovom osemfinálovom súboji zdolal Kanaďana Gabriela Dialla po troch setoch 3:6, 7:5, 7:6 (8).

    V ďalšom súboji potvrdil Holger Rune z Dánska rolu favorita, v pozícii turnajovej desiatky zvíťazil nad Francúzom Giovannim Mpetshim Perricardom 6:4, 6:7 (7), 6:3.

    ATP Masters 1000 Šanghaj

    Dvojhra - osemfinále:

    Novak Djokovič (Srb.-4) - Jaume Munar (Šp.) 6:3, 5:7, 6:2

    Zizou Bergs (Belg.) - Gabriel Diallo (Kan.-31) 3:6, 7:5, 7:6 (8)

    Holger Rune (Dán.-10) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) 6:4, 6:7 (7), 6:3

