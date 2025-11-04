    VIDEO: Paoliniová sa rozlúči už zápasom v skupine. Gauffová jej nedala žiadnu šancu

    Coco Gauffová.
    4. nov 2025 o 17:43
    Gauffová získala prvý bod do tabuľky.

    Turnaj majsteriek 2025

    Skupina A:

    Coco Gauffová (USA-3) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:3, 6:2

    RIJÁD. Talianska tenistka Jasmine Paoliniová stratila šancu zahrať si v semifinále MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde.

    V pozícii najnižšie nasadenej ôsmej hráčky podľahla turnajovej trojke Američanke Coco Gauffovej v dvoch setoch 3:6, 2:6.

    Gauffová získala prvý bod do tabuľky a udržala si nádej na úspešnú obhajobu vlaňajšieho titulu.

    V druhom zápase „áčka“ nastúpili proti sebe najvyššie nasadená Bieloruska Arina Sobolenková a piata nasadená Jessica Pegulová z USA.

    VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Paoliniová

    Paoliniová má naďalej šancu zahrať si semifinále štvorhry, v ktorej nastupuje po boku krajanky Sary Erraniovej.

    Talianky majú po dvoch dueloch bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra a v stredu odohrajú priamy súboj o postup proti rusko-belgickej dvojici Veronika Kudermetovová a Elise Mertensová.

    Tabuľka skupiny A

