VIDEO: Paoliniová sa rozlúči už zápasom v skupine. Gauffová jej nedala žiadnu šancu

Turnaj majsteriek 2025
Skupina A:
Coco Gauffová (USA-3) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:3, 6:2
RIJÁD. Talianska tenistka Jasmine Paoliniová stratila šancu zahrať si v semifinále MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde.
V pozícii najnižšie nasadenej ôsmej hráčky podľahla turnajovej trojke Američanke Coco Gauffovej v dvoch setoch 3:6, 2:6.
Gauffová získala prvý bod do tabuľky a udržala si nádej na úspešnú obhajobu vlaňajšieho titulu.
V druhom zápase „áčka“ nastúpili proti sebe najvyššie nasadená Bieloruska Arina Sobolenková a piata nasadená Jessica Pegulová z USA.
VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Paoliniová
Paoliniová má naďalej šancu zahrať si semifinále štvorhry, v ktorej nastupuje po boku krajanky Sary Erraniovej.
Talianky majú po dvoch dueloch bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra a v stredu odohrajú priamy súboj o postup proti rusko-belgickej dvojici Veronika Kudermetovová a Elise Mertensová.