Monfils uspel v päťsetovej dráme proti svojmu krajanovi, Fritz súpera nešetril

MELBOURNE. Americký tenista Taylor Fritz postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

"Som veľmi šťastný, akým spôsobom sa vyvíjal dnešný duel. Prvé kolá na grandslamoch nikdy nebývajú jednoduché, je tam určitá nervozita, navyše som hral proti krajanovi.

Tvrdo na sebe pracujem a teší ma, že to dokážem preniesť aj do zápasov," uviedol vlaňajší finalista US Open, ktorý na začiatku novej sezóny pomohol Američanom k triumfu na United Cupe.