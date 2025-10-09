    Hráč z tretej stovky rebríčka ATP šokuje. Na prestížnom turnaji v Šanghaji zabojuje o finále

    Valentin Vacherot oslavuje postup do semifinále turnaja ATP v Šanghaji.
    Valentin Vacherot oslavuje postup do semifinále turnaja ATP v Šanghaji. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. okt 2025 o 12:42
    ShareTweet0

    Na turnaji vyradil už štyroch nasadených hráčov.

    ŠANGHAJ. Monacký tenista Valentin Vacherot prekvapujúco postúpil už do semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji.

    Až 204. hráč svetového rebríčka, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie, zvíťazil vo štvrtkovom zápase nad desiatym nasadeným Holgerom Runem z Dánska v troch setoch 2:6, 7:6 (4), 6:4 a na podujatí tak vyradil už štvrtého nasadeného hráča.

    Predtým zdolal Alexandra Bublika z Kazachstanu (14.), Tomáša Macháča z Česka (20.) aj Holanďana Tallona Griekspoora (27.).

    VIDEO: Záver zápasu Vacherot - Rune

    V semifinále ho čaká buď rekordný 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovič zo Srbska, alebo jeho štvrťfinálový súper Zizou Bergs z Belgicka.

    „Vieme, že v tenise sa môže stať čokoľvek. Je to možno prvýkrát v živote, čo som hral proti takému dobrému hráčovi. Bol som šokovaný, aký bol fyzicky zdatný,“ povedal po zápase dvadsaťšesťročný Vacherot.

    ATP Šanghaj 2025

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Valentin Vacherot (Monako) - Holger Rune (Dán.-10) 2:6, 7:6 (4), 6:4

    Tenis

    Tenis

    Valentin Vacherot oslavuje postup do semifinále turnaja ATP v Šanghaji.
    Valentin Vacherot oslavuje postup do semifinále turnaja ATP v Šanghaji.
    Hráč z tretej stovky rebríčka ATP šokuje. Na prestížnom turnaji v Šanghaji zabojuje o finále
    dnes 12:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Hráč z tretej stovky rebríčka ATP šokuje. Na prestížnom turnaji v Šanghaji zabojuje o finále