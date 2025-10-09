Hráč z tretej stovky rebríčka ATP šokuje. Na prestížnom turnaji v Šanghaji zabojuje o finále

ŠANGHAJ. Monacký tenista Valentin Vacherot prekvapujúco postúpil už do semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji.
Až 204. hráč svetového rebríčka, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie, zvíťazil vo štvrtkovom zápase nad desiatym nasadeným Holgerom Runem z Dánska v troch setoch 2:6, 7:6 (4), 6:4 a na podujatí tak vyradil už štvrtého nasadeného hráča.
Predtým zdolal Alexandra Bublika z Kazachstanu (14.), Tomáša Macháča z Česka (20.) aj Holanďana Tallona Griekspoora (27.).
VIDEO: Záver zápasu Vacherot - Rune
V semifinále ho čaká buď rekordný 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovič zo Srbska, alebo jeho štvrťfinálový súper Zizou Bergs z Belgicka.
„Vieme, že v tenise sa môže stať čokoľvek. Je to možno prvýkrát v živote, čo som hral proti takému dobrému hráčovi. Bol som šokovaný, aký bol fyzicky zdatný,“ povedal po zápase dvadsaťšesťročný Vacherot.
ATP Šanghaj 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Valentin Vacherot (Monako) - Holger Rune (Dán.-10) 2:6, 7:6 (4), 6:4